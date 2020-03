PHOTOS - Les joies des équipes catalanes ce week-end

Les Dragons ont brillé en Angleterre ! La Salanque et Rivesaltes Bompas à XV mais aussi Baho et Pia à XIII ont signé aussi de belles performances ce week-end.

Les filles de l'USAP, les treizistes de Pia et les Dragons Catalans à la fête

En rugby à XIII, sacrée performance des Dragons Catalans qui s'imposent en toute fin de match 34 à 29 sur le terrain de Hull FC. En Elite 2, Baho et Pia s'imposent.

En rugby à XV, Céret a perdu à Nice 50 à 20. Argelès décroche le nul contre Gruissan (23-23) et Prades s'incline 24 à 22 sur son terrain contre Agde. En fédérale 3, Elne s'incline à Quillan Limoux 19 à 16 et Thuir à Palavas 20 à 16. Victoires de la Salanque à Jacou 26 à 13 et de Rivesaltes Bompas 28 à 19 contre Revel.

En basket, Toulouges perd contre Toulouse 79 à 66. En handball, match nul des garçons de Thuir contre Eyzines et victoire des filles 40 à 22 contre Mont-de-Marsan.

Rugby à XIII - Remontada ! Les Dragons menés 28 à 10 s'imposent finalement 34 à 29 à Hull FC

Un essai à la dernière minute pour les Drgaons Catalans © Maxppp - Richard Sellers

Rugby à XV - La Salanque déjoue le piège de Jacou et gagne 26 à 13

La Salanque s'impose à Jacou 26 à 13

Rugby à XV - La belle victoire des filles de l'USAP 17 à 3 contre Tarbes

Victoire des filles de l'USAP contre Tarbes

Rugby à XV - Rivesaltes Bompas renoue avec le succès en battant Revel 28 à 19

Une bonne troisième mi-temps qui commence pour Rivesaltes Bompas

Rugby à XIII - Pia se fait plaisir et cartonne 44 à 4 contre Carpentras

De la joie dans le vestiaire de Pia

Rugby à XIII - Beau carton aussi pour Baho 60 à 8 contre Lyon

Baho célèbre sa victoire contre Lyon

Rugby à XV - Argelès méritait sûrement mieux contre Gruissan 23 à 23

Argelès décroche le nul contre Gruissan - RVC

Rugby à XV - L'Entente de la Têt s'impose 23 à 11 contre le stade Bessanais

La Têt s'impose à nouveau

Rugby à XV - L'union catalane fait la bonne opération contre Tauch Corbières 20 à 12

De la joie dans le vestiaire de l'union catalane

L'union catalane fait son carnaval

Rugby à XV - Et un beau succès à l'extérieur pour Ponteilla 25 à 3 à Corbières

Ponteilla gagne à l'extérieur

Rugby à XV - Banyuls dels Aspres gagne le Derby au Boulou 35 à 32

Le BDA remporte le derby et le fête à la maison

Rugby à XIII - Salses déroule contre Montpellier : 42 à 16

Photo de famille pour les Salséens

Rugby à XIII - Pas de détail pour Toulouges contre le VARL 46 à 18

Vestiaire en fête pour Toulouges

Rugby à XIII - Des sourires pour le XIII Laurentin - Le Soler 28 à 16 contre Saint-Martin

Nouveau succès pour XIII Laurentin Le Soler

Football - Les filles de Canet décrochent une nouvelle victoire 3 à 0 contre Sussargues