PHOTOS - Les joies des sportifs ce week-end dans les Pyrénées-Orientales

La belle performance du week-end est pour les rugbymen de Céret. Mais, d'autres clubs catalans se sont mis en évidence. Les biathlètes ne sont pas en reste non plus.

Perpignan, France

Pas mal de rencontre ont été annulées ce week-end mais des Catalans ont signé des victoires importantes. Le Céret Sportif se donne de l'air et peut avoir le sourire. A Banyuls-dels-Aspres, à Canet, à Salses, à Rivesaltes et Bompas on peut aussi se réjouir, à Saint-Estève, on garde le moral.

Rugby à XV : Céret savoure ce bon succès contre Graulhet 41 à 16

La joie de Céret dans les vestiaires après la victoire contre graulhet - CS

Biathlon : Heureux le Romeufontain Aristide Bègue ! Il démarre sa saison en Suède avec une victoire en sprint (+ une deuxième place en sprint et une neuvième sur la poursuite).

Biathlon : Premier succès aussi pour Martin Fourcade avec le relais mixte de l'équipe de France

Des beaux sourires pour une belle victoire! Bien heureux de pouvoir enfin partager ces émotions avec vous tous après 7mois d’attente!



📷 @juremakovec@AFPSportpic.twitter.com/y9wZQKsFGx — Martin Fourcade (@martinfkde) December 2, 2018

Rugby à XV : Le SCAR (Rivesaltes Bompas) peut chanter après sa victoire contre le leader Saverdun (27 à 17)

Le SCAR en forme !

Rugby à XIII : Salses s'adjuge le derby contre Ille-sur-Têt 42 à 19

Salses XIII encore à la fête

Rugby à XV : Le Foyer Laïque du Haut Vernet fête sa victoire face à Capestang 27 à 20

FLHV

Football : Canet nous a rendu visite après sa victoire 1 à 0 contre Balma et avant son 64e de finale de coupe de France

Jordi Delcos, Laurent Carbone et Boris de Monaghan (Canet foot)

Rugby à XV : Banyuls-Dels-Aspres poursuit sa belle saison et bat Peyriac 24 à 23

Le BDA encore à la fête

Rugby à XIII : Les Mavericks de Saint-Estève ont perdu mais ils gardent la foi (défaite 36 à 14 contre Barcarès Le Soler)