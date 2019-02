PHOTOS - Les joies des sportifs ce week-end dans les Pyrénées-Orientales

Les honneurs pour les filles de Thuir en handball et pour les basketteurs de Toulouges ce week-end. Des sourires aussi du côté de Baho, Saint-Estève et de l'union catalane à XV.

Si le week-end était off pour les quinzistes en fédérale, pas de relâche pour les treizistes et Baho et Saint-Estève XIII Catalan ont brillé. Les performances du week-end sont pour les handballeuses de Thuir en route pour les quarts de finale de la coupe de France et pour les basketteurs de Toulouges en route pour la nationale 3.

HANDBALL - Bravo aux filles de Thuir qui se qualifient pour les quarts de finale de la coupe de France et ne sont plus qu'à deux victoire de Bercy !

Les filles de Thuir en route pour les quarts de finale

BASKET - Toulouges remporte le derby contre Saint-Estève 88 à 64 et prend les commandes du championnat

RUGBY à XIII - Baho ne fait pas dans le détail et bat Villefranche 68 à 6

Baho s'impose et en impose - Annick

RUGBY à XIII - Saint-Estève XIII Catalan gagne à Albi, Arthur Mourgue et Barthélémy Rougé nous rendent visite à France Bleu Roussillon

RUGBY à XV - L'Union catalan voyage bien : victoire 24 à 21 à Névian

L'union catalane s'impose à Névian

RUGBY à XV - Le derby revient à L'entente de la Têt contre Ponteilla 19 à 5

L'entente de la têt remporte le derby contre Ponteilla

FOOTBALL - Si les grands ne jouaient pas, les petits canétois ont brillé ce week-end

RUGBY à XV - Match annulé pour Banyuls-dels-aspres contre le RC Salanque mais pas question de se laisser abattre