PHOTOS - Les joies des sportifs ce week-end dans les Pyrénées-Orientales

Par Cyrille Manière, France Bleu Roussillon

Retrouvez les photos du week-end. De la joie pour les treizistes de Saint-Estève XIII Catalan, Salses et Pia ! A XV, Elne et Prades, notamment, ont brillé. Les handballeurs et handballeuses de Thuir aussi.