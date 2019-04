PHOTOS - Les joies des sportifs ce week-end dans les Pyrénées-orientales

Des photos assez insolites de nos sportifs catalans ! Ccertains sont heureux parce qu'ils ont gagné, d'autres font la fête malgré la défaite, certains se déguisent et d'autres pensent à des futurs matchs capitaux.

Ça n'a pas été la fête pour les quinzistes ce week-end : Elne a gagné 38 à 24 et tous les autres ont perdu. Défaite en finale pour Maureillas de deuxième série (14 à 10), de Sud Canigou en demi-finale de troisième série (31-13), de la réserve de l'ESC BAC ASP en finale (24-22) et de la JOP (39 à 17 à Tricastin). Les autres équipes ont perdu aussi. En fédérale, seuls Elne et Thuir poursuivent leur saison.

En rugby à XIII, si Saint-Estève XIII catalan 36 à 12 à Lézignan) et Palau (42 à 38 contre Albi) sont tristes, ça fonctionne toujours en élite 2 pour Pia (46 à 12 à Villeneuve) et Baho (42 à 16 contre Lescure). Les Déesses catalanes préparent leur match, ce lundi à Brutus, contre Castleford.

Rugby à XV - Malgré deux défaites, la première et la réserve de Thuir joueront les phases finales et préparent ça sérieusement...

Rugby à XV - Sud Canigou échoue aux portes de la finale d'Occitanie (31 - 13) mais la saison n'est pas terminée

Rugby à XIII - Baho reste solide leader après sa victoire 42 à 16 contre Lescure en Elite 2

Rugby à XIII - Pia cartonne aussi et reste en haut de classement après le succès 46 à 12 à Villeneuve

Rugby à XV - Saison terminée et relégation pour la Côte Vermeille qui se donne quand même le droit de sourire malgré une dernière défaite 48 à 39 à Quillan

La der à la côte vermeille pour Jean-Henri Soulié mais aussi la coach Aline Sagols

Rugby à XV - Prades a perdu (39 à 17) mais ne se laisse pas abattre même si la saison est terminée

Rugby à XV - Les moins de 14 ans de l'USAP terminent premiers à égalité avec Montpellier au Super challenge à Béziers

Rugby à XIII - Les handi Dragons sont en finale de la coupe de France après la victoire 87 à 10 contre Montauban

Rugby à XIII - les Déesses catalanes préparent le grand match contre Castleford (ce lundi à 15h)

Foot américain - Les Archanges de Perpignan cartonnent à l'extérieur (41 à 3)

Foot américain - Les Grizzlys catalans joueront la semaine prochaine contre les Kangourous de Pessac, venez retirer vos places toute la semaine à l'accueil de France Bleu Roussillon

Rugby à XIII - Les Mavericks de Saint-Estève ont fait un beau voyage à Saluzzo (Italie)

Baseball - Nouveau double succès pour les Phénix de Perpignan (11 à 1 et 13 à 3 contre Nîmes)