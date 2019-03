PHOTOS - Les joies des sportifs dans les Pyrénées-orientales

Par Cyrille Manière, France Bleu Roussillon

Sacré week-end pour les sportifs du 66. En rugby à XV, place aux matchs éliminatoires et on fait la fête du côté de Maureillas, de Sud Canigou et du RACC. les footballeurs de Saint-Estève, les Grizzlys catalans et les handballeuses de Thuir, entre autres, sont aussi à la fête.