PHOTOS - Les treize titres de champion du monde de Martin Fourcade en images

Martin Fourcade a bouclé les mondiaux de biathlon d'Anterselva (Italie) avec trois médailles dont deux en or. Depuis le début de sa carrière, le biathlète français a glané, en individuel ou en relais, treize titres de champion du monde. France Bleu vous propose de les revivre en images.

Et de treize pour Martin Fourcade ! Le sportif français le plus titré de l'histoire aux Jeux Olympiques, a profité des mondiaux d'Antholz-Anterselva (Italie) pour agrandir sa collection de médailles d'or. Alors que le Catalan installé sur le plateau du Vercors, doit encore décider s'il continue ou non sa carrière, voici en images, les treize titres mondiaux d'un champion hors du commun.

22 février 2020 - Le relais masculin à Anterselva (Italie)

Martin Fourcade fête, avec l'ensemble de l'équipe de France, le titre sur le relais masculin le 22 février 2020 à Anterselva © Maxppp - Pierre Teyssot

19 ans que le biathlon français attendait ça, un titre sur le relais. Parti en deuxième position, après Emilien Jacquelin et avant Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade est champion du monde pour la treizième fois. En zone mixte, il est en larmes après ce titre, le seul qui manquait encore à son palmarès.

19 février 2020 - L'individuel à Anterselva (Italie)

Avec ce onzième titre en individuel, Martin Fourcade égale le record d'Ole Einar Bjorndalen © Maxppp - Andrea Solero

Martin Fourcade entre encore un peu plus dans la légende du biathlon mondial. Il sort vainqueur de son duel à distance avec son grand rival le Norvégien Johannes Boe, et remporte son douzième titre mondial. Surtout, c'est sa onzième médaille d'or en individuel, il égale donc le record détenu par une autre légende de ce sport, Ole Einar Bjorndalen.

12 février 2017 - La poursuite à Hochfilzen (Autriche)

En 2017, à Hochfilzen dans le Tyrol autrichien, Martin Fourcade remporte un nouveau titre mondial sur la poursuite © Maxppp - Martin Schutt

Après l'argent sur le relais mixte et le bronze lors du sprint, Martin Fourcade remporte une troisième médaille à Hochfilzen dans le Tyrol autrichien. C'est sa première en or sur ces Mondiaux. A l'arrivée, il remportera cinq breloques en Autriche, avec également le bronze sur l'individuel et l'argent sur le relais.

10 mars 2016 - Le 20 km à Oslo (Norvège)

Martin Fourcade en or sur l'individuelle des mondiaux 2016. - Reuters

Et de dix pour Martin Fourcade ! C’est surtout, en trois courses individuelles, sa troisième médaille d’or. Martin Fourcade est en lice pour devenir le premier biathlète à remporter toutes les épreuves individuelles dans des championnats du monde. Il terminera finalement deuxième de la mass start de clôture des mondiaux d’Oslo. Pas de record mais un bilan exceptionnel en Norvège : cinq médailles dont quatre en or.

6 mars 2016 - La poursuite à Oslo (Norvège)

Martin Fourcade en or sur la poursuite des mondiaux 2016. - Reuters

Martin Fourcade devient le biathlète français le plus titré aux championnats du monde. Avec cette neuvième médaille d’or, il devance désormais Raphaël Poirée (huit titres).

5 mars 2016 - Le sprint à Oslo (Norvège)

Martin Fourcade en or sur le sprint des mondiaux 2016. - Maxppp

Le grand huit ! Huitième titre mondial pour Martin Fourcade sur le sprint. Le show ne fait pourtant que commencer, Martin Fourcade va être LA star des mondiaux norvégiens.

3 mars 2016 - Le relais mixte à Oslo (Norvège)

Martin Fourcade avec le relais mixte en 2016 © Maxppp - Hendrik Schmidt

Martin Fourcade partage enfin la joie de la première place ! Premier titre mondial en relais, avec Quentin Fillon-Maillet, Anaïs Bescond et Marie Dorin-Habert.

12 mars 2015 - Le 20 km à Kontiolahti (Finlande)

Martin Fourcade en or sur l'individuelle des mondiaux 2015. - Maxppp

Martin Fourcade conserve en Finlande le titre du 20 km qu’il avait conquis deux ans avant en République Tchèque. C’est déjà son sixième titre mondial.

14 février 2013 - Le 20 km à Nove Mesto (République Tchèque)

Martin Fourcade en or sur l'individuelle des mondiaux 2013. - Maxppp

Martin Fourcade complète sa collection en remportant le 20 km, le seul titre mondial individuel qui manquait à son palmarès.

11 mars 2012 La mass start à Ruhpolding (Allemagne)

Martin Fourcade en or sur la mass start des mondiaux 2012. - Maxppp

Martin Fourcade remporte sa troisième médaille d’or individuelle sur les mondiaux de Ruhpolding. Il entre dans l’histoire du biathlon en égalant les records sur une édition de Raphaël Poirée et Ole Einar Bjørndalen.

4 mars 2012 - La poursuite à Ruhpolding (Allemagne)

Martin Fourcade en or sur la poursuite des mondiaux 2012. - Maxppp

Martin Fourcade réalise le premier doublé de sa carrière en championnat du monde. Il se joue du Suédois Bergman (à sa gauche sur le pas de tir) dans le dernier tour pour se parer d’or à nouveau.

3 mars 2012 - Le sprint à Ruhpolding (Allemagne)

Martin Fourcade en or sur le sprint des mondiaux 2012. - Maxppp

Deuxième titre mondial pour Martin Fourcade, sur le sprint. Ruhpolding ne le sait pas encore mais Martin Fourcade est parti pour un festival.

6 mars 2011 - La poursuite à Khanty Mansiysk (Russie)

Martin Fourcade en or sur la poursuite des mondiaux 2011 © Maxppp -

Premier titre mondial pour Martin Fourcade, il enlève la poursuite de Khanty-Mansiysk. À 22 ans, il confirme son potentiel, un an après sa médaille d’argent aux JO de Vancouver.