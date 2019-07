PHOTOS - Les vitrines des commerces de Nîmes aux couleurs du Tour de France

Du jaune et des vélos, pas de doute le Tour de France arrive à Nîmes. Pour l'occasion, les vitrines des commerçants du centre-ville ont pris des couleurs à l'initiative de la CCI du Gard. La plus belle remportera un prix.

Nîmes, France

Vous l'avez peut être remarqué ! De nombreuses vitrines et devantures des commerces nîmois ont pris des couleurs ces derniers jours. Les couleurs du maillot jaune du Tour de France ont fleuri un peu partout. C'est une initiative de la Chambre de commerces et d’industries avant l'arrivée de la Grande Boucle dans la ville dès lundi prochain pour deux jours. L'opération est même très sérieuse puisque la plus belle vitrine sera récompensée.

Du fait maison à la façade de vélos

La vitrine de la librairie MaxiLivres rue de la Madeleine brille et attire le regard. Sophie a entièrement confectionné les décorations en un après-midi : "J'ai voulu faire une petite course avec la ligne d'arrivée et les cartes postales pour décorer."

À la librairie MaxiLivres de Nîmes, tout a été fait à la main pour décorer la vitrine © Radio France - Romain Berchet

"Au delà de la compétition c'est surtout un moyen d'attirer le regard des gens, d'attirer du monde en ville. On dit que le centre-ville meurt donc à nous de mener des actions pour changer ça" - Florian du restaurant La Marmite

Un vélo et du jaune pour Le Boudoir de Suzanne à Nîmes © Radio France - Romain Berchet

La vitrine d'Acadomia sur le boulevard Victor Hugo à Nîmes (Gard) © Radio France - Romain Berchet

Le coiffeur "Le Comptoir des ciseaux" de la rue de la Madeleine © Radio France - Romain Berchet

Des maillots jaunes, verts et blancs, pas de doute le Tour de France arrive à Nîmes © Radio France - Romain Berchet

