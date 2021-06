PHOTOS - "Place aux jeux" : Nancy à l'heure des jeux olympiques

Retour en images sur l'opération "Place aux jeux", organisée mercredi 16 juin, sur la place Stanislas. Tout au long de la journée les enfants, et les plus grands, ont pu découvrir et s'initier à plus de 40 disciplines sportives.

Retour en images sur l'opération "Place aux jeux", organisée mercredi 16 juin, sur la place Stanislas. Tout au long de la journée les enfants, et les plus grands, ont pu découvrir et s'initier à plus de 40 disciplines sportives. Nancy a reçu fin 2020 le label "terre de jeux". La ville s'engage pleinement, avec ce type de manifestation, à promouvoir les JO de Paris 2024. C'est une démarche de promotion du sport et des valeurs de l'olympisme. Cette journée était aussi l'occasion de mettre en valeur les clubs, très touchés par la crise sanitaire, leur donner de la visibilité, et remobiliser les bénévoles.