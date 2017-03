PHOTOS - Plus de 2.000 participants au "Marathon des forts" en Dordogne

A pied ou à vélo, plus de 2.000 sportifs ont participé ce dimanche 19 mars à la quatrième édition du "marathon des forts" organisée en Périgord vert. Le vainqueur du marathon a terminé la course en moins de trois heures.

Pour sa quatrième édition, le "marathon des forts" a choisi de parcourir le nord de la Dordogne. Le départ de la course a été donné ce dimanche 19 mars depuis le château d'Excideuil. Les participants ont traversé Saint-Raphaël, Tourtoirac, Hautefort et Cherveix-Cubas avant de rejoindre leur point de départ.

L'arrivée des courses se faisait au pied du château d'Excideuil. © Radio France - Benjamin Fontaine

2h 50 min 48s pour le vainqueur du marathon

Comme l'an dernier, plus de 2.000 personnes ont participé à cet événement. 500 marcheurs, 500 vététistes et plus de 1.000 coureurs à pied. Le Girondin Gaylord Etienne a remporté le marathon en deux heures 50 minutes et 48 secondes. "L'an dernier j'avais terminé deuxième mais j'étais mieux préparé et le parcours était plus rapide même s'il était technique, c'était mon jour !" sourit celui qui a remporté plusieurs courses cette année.

Chez les femmes, Christelle Lazard a bouclé les 42 kilomètres en trois heures 25 minutes et trois secondes. 418 personnes ont couru ce marathon dans sa totalité mais ils étaient aussi 660 à choisir de le faire en relais. Dans cette catégorie, Steve Leclerc et Annabelle Souriau ont bouclé leur course en deux heures 51 minutes et 49 secondes.

Le départ des relayeurs à Tourtoirac. © Radio France - Benjamin Fontaine

Passage des coureurs à Tourtoirac. © Radio France - Benjamin Fontaine