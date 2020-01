PHOTOS - Plus de 600 paddleurs sur le lac d'Annecy pour la Glagla Race

Ce samedi, pour sa 7ème édition, la Glagla Race - la course de stand up paddle sur le lac d'Annecy - a réuni plus de 650 participants, amateurs ou pros, venus du monde entier.

Plus de 600 participants ont pris le départ de la Glagla Race sur le lac d'Annecy, l'un des plus grands rassemblements au monde de Stand Up Paddle, dans une eau à 6 degrés

Annecy, France

L'eau du lac d'Annecy était à 6 degrés ce samedi. Mais ils avaient leur combinaison intégrale, alors même pas peur ! Plus de 600 participants ont pris le départ de cette 7ème édition de la Glagla Race, une course en stand-up paddle sur le lac.

Les participants étaient de 25 nationalités différentes pour cette 7ème édition de la Glagla Race © Radio France - Jérôme Val

Les organisateurs ont compté 25 nationalités différentes parmi les participants. Des Italiens, des Américains, des Allemands... mais c'est un Français qui a remporté la course, venu exprès de Nouvelle-Calédonie : Titouan Puyo. Il est double champion du monde et capitaine de l'équipe de France. Et ravi d'avoir vu autant de monde sur les paddles, "ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres fous-fous comme nous ! Et on espère être de plus en plus !" s'amuse-t-il. Lors de la première édition de la Glagla Race en 2014, il y avait seulement 40 participants.

Mieux vaut garder la combinaison... l'eau du lac d'Annecy était de 6 degrés ce samedi © Radio France - Jérôme Val

Parmi les 600 participants qui ont pris le départ de la Glagla Race sur le lac d'Annecy, Hugo a 10 ans © Radio France - Jérôme Val

Il y avait deux parcours possibles, 15 et 6 kilomètres. C'est le plus petit parcours qu'est parvenu à réaliser en moins de 50 minutes Hugo, 10 ans, le plus jeune concurrent cette année. Il n'est tombé qu'une seule fois dans l'eau. "C'était fun, ça glissait. Ce n'était pas hyper dur !" commente-t-il, "je suis fier de moi!"