PHOTOS : Succès d'estime pour la sixième édition du Nîmes Urbain Trail

Du soleil, beaucoup de marches et de la sueur. Plus de 4000 concurrents ont pris le départ ce dimanche du Nîmes Urbain Trail. "Le parcours est sublimissime avec notamment la traversée des arènes" reconnait Nathalie, qui participait pour la première fois à cette course. "Un parcours exigeant et casse pattes avec beaucoup de marches" affirme Nicolas, soulagé d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Le soleil et l'ambiance ont été au rendez-vous. "L'organisation est top. Les bénévoles ont été géniaux. Ils n'ont cessé de nous encourager sur le parcours" glisse Alain.

Dans le chemin de tire-cul, j'avais les genoux sous le menton. Mais j'ai adoré. Je reviendrai l'année prochaine - Lisa

Le départ du 10 kilomètres du NUT © Radio France - GJ

Le NUT passe dans le cadereau © Radio France - GJ

L'arrivée du NUT au pied des arènes © Radio France - TS

Sur 20 kilomètres, les athlètes gardois ont brillé. Le Nîmois Mathieu Bancarel s'est imposé en 1 heure 22 minutes. Violette Mercier de Pujaut s'est elle classée première féminine en 1 heure 32 minutes.