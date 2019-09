PHOTOS - Le 83ème Bol d'Or perturbé par la pluie sur le circuit Paul Ricard du Castellet

Le Bol d'Or se court ce week-end sur le circuit Paul Ricard du Castellet sur une piste détrempée. La pluie s'est invitée pour la 83ème édition de cette mythique épreuve d'endurance compliquant les conditions de course. La course a même été interrompue ce samedi soir.

Le Castellet, France

Le circuit Paul-Ricard du Ricard du Castellet (Var) accueille ce week-end le Bol d'Or, mythique course d'endurance de 24 heures. La pluie s'est invitée pour cette 83ème édition compliquant le pilotage des 59 équipages engagés. Si le départ s'est déroulé sans problème sous de fines gouttes de pluie, les averses ont été plus intenses par la suite. Peu avant 18 heures, les organisateurs ont décidé d'interrompre la course jusqu'à au moins 21 heures pour raisons de sécurité. Les motos sont donc toutes rentrées au parc et ont été bâchées. Elles repartiront dès que les conditions météo le permettront. La "safety car" avait, auparavant, fait son apparition à deux reprise suite à des chutes. La pluie devrait tomber toute la nuit sur Le Castelle, le Var est d'ailleurs placé en vigilance "jaune pluie-inondations" à partir de 19 heures. La météo devrait être plus clémente ce dimanche pour la fin de course. L'arrivée est prévue à 15h00.

"J'espère que notre tente est bien étanche !"

Quant aux spectateurs (plus de 60.000 personnes), ils se protègent comme ils peuvent de la pluie : ponchos, casquettes, combinaisons de motard.... certains ont même gardé leur casque de moto sur la tête ! La nuit s'annonce en tout cas humide sur les aires de camping où des milliers de passionnés ont planté leur tente : "Nous ne l'avons jamais testée sous la pluie ! J'espère que notre tente est bien étanche" plaisante, Muriel, mère de famille originaire de Fos-sur-Mer venue passée le week-end au Castellet avec sa famille et ses amis. Entre deux coups d'oeil sur la course, le groupe se réchauffe autour de café chaud et de gâteaux sous un immense barnum.

Course interrompue et motos bâchées sur le circuit Paul-Ricard à cause des fortes pluies © Radio France - Sophie Glotin

Ce groupe d'amis, venus de Chambéry, Dreux et Montélimar, a investi dans des ponchos pour se protéger de la pluie. © Radio France - Sophie Glotin

La nuit s'annonce humide sur les aires de camping du circuit Paul Ricard © Radio France - Sophie Glotin

Alors que la course est interrompue, Muriel et sa famille tentent de se réchauffer sous leur barnum © Radio France - Sophie Glotin