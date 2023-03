PHOTOS - Un nouveau bus "qui fait le buzz" pour le Nîmes Hockey Club

Voilà qui a de quoi faire pâlir certains clubs moins chanceux ! Flocage rouge aux couleurs du Nîmes Hockey Club, ce nouveau bus offert par TransGard et floqué par Studio 30 permettra aux joueurs du club de jouer les matchs à l'extérieur, tout en se faisant connaître. Le bus servira également à certains transports scolaires dans la région.

ⓘ Publicité

Un bus "qui fait le buzz"

Ce bus, c'est en fait un cadeau de deux partenaires historiques du club : TransGard qui offre le véhicule et Studio 30 qui l'a floqué. Une fierté pour Raphaël Facchini, le directeur sportif du Nîmes Hockey Club : "Nous sommes très fiers de fidéliser nos partenaires. On arrive à faire beaucoup de choses avec peu de moyens, parce que les gens nous apprécient". Le bus va non seulement servir pour les déplacements à l'extérieur, mais aussi pour les transports scolaires par exemple, ce qui va permettre une plus grande visibilité au club.

"Ça fait le buzz au niveau national", réagit Raphaël Facchini. Avec environ 200 licenciés, une patinoire de 400 spectateurs pleine à l'année lors des matchs, après seulement sept ans d'existence, le club de Division 3 (troisième niveau national) s'estime très chanceux.

Mais tout n'est pas dû à la chance, explique le directeur sportif du Nîmes Hockey Club : "Nous pouvons nous targuer d'avoir une structure quasi-professionnelle au niveau du club, nous faisons pâlir certains clubs de Division 1. On a une multitude de joueurs d'autres clubs qui veulent venir jouer chez nous".

Les partenaires du club, TransGard et Studio 30 ont offert le bus aux Krokos - Nîmes Hockey Club