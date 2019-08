PHOTOS/VIDÉO : Premier tour de piste de la saison pour les chevaux au Petit Valençay

C'était la première réunion hippique de la saison dans un lieu tout beau tout neuf avec une nouvelle tribune et une piste de 1900 mètres entièrement dédiée aux trotteurs. Au programme : 6 courses et des animations.

L'objectif de Francis Mory, président de la société des courses de Châteauroux est clair : démocratiser la course hippique

"C'est un spectacle, on va bien voir des hommes courir le plus rapidement possible, là on vient pour voir des chevaux courir. Avant, c'était les plus aisés qui allaient au champ de courses, depuis plusieurs années, je m'attache à ce que tout le monde se sente le bienvenu.