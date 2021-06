Pierra Menta été : la course démarre jeudi et dans de meilleures conditions que prévu !

La course de trail Pierra Menta, version été, commence jeudi dans le Beaufortain, en Savoie. Pendant trois jours, les 270 binômes en lice participent à trois étapes sur une distance totale de 70 kilomètres, avec 7.000 mètres de dénivelé. Cette sixième édition avait été annulée l'an dernier. Cette année les inscriptions ont été prises en janvier, mais dans l'incertitude.

Jusqu'à la sortie du troisième confinement, début mai, l'équipe des onze organisateurs était dans le flou. "On a passé beaucoup de temps à réfléchir si on annulait ou non, si on la reportait en septembre...", détaille Nicolas Blanc, organisateur de la Pierra Menta été. "Mais avec toute l'organisation que ça représente, on s'est rendu compte que changer de date c'était quasiment impossible."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ecoutez notre reportage sur les préparatifs de la Pierra Menta, qui s'adapte jusqu'au bout ! Copier

S'adapter : des jauges au ravitaillement

Pour s'adapter aux normes sanitaires, il a fallu repenser à tout dans le moindre détail et surtout dans l'urgence : "cette année par exemple on change de logo. Dès qu'on a passé les commandes on a vu que ça allait être compliqué de tout avoir à temps, j'espère qu'on va recevoir les dernières bâches aujourd'hui sinon on n'aura pas tout !"

En tout, 130 bénévoles aident au bon déroulement de la Pierra Menta été © Radio France - Justine Leblond

Le village de départ a dû être déplacé pour respecter les jauges d'accueil du public. Cette année, il est installé sur un parking au pied du télésiège du Grand Mont. "On a espacé toutes les tentes pour qu'il y ait un circuit pour les bénévoles et les coureurs", montre Robert, habitant de Beaufort qui fait partie des 130 bénévoles.

Les bénévoles montent la scène sous le chapiteau © Radio France - Justine Leblond

Autre obstacle sanitaire auquel il a fallu penser : le ravitaillement. "Cette année ça ne sera pas des plateaux à disposition, chacun devra faire sa petite commande aux bénévoles et être servi un peu plus loin pour éviter les attroupements", développe Alexis Imperatore.

Et un fois que tout cela est en place, il y a plus qu'à ! Les participants démarrent la première étape ce jeudi, à 6h30.