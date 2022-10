Pierre Gasly chez Alpine : "deux pilotes normands réunis, un beau symbole !", réagit le père du pilote

Une écurie 100% française, 100% normande même. Pierre Gasly a donc choisi de rejoindre l'écurie Alpine dès la saison 2023. Le pilote de Bois-Guillaume, près de Rouen, prend la place de l'espagnol Fernando Alonso et rejoint Esteban Ocon, né à Evreux.

Les deux pilotes ont le même âge, ils ont grandi sur les mêmes circuits et ces deux Normands seront désormais équipiers dans l'écurie française Alpine. Au micro de France Bleu Normandie, Jean-Jacques Gasly, père de Pierre, fait part de sa fierté face à cette annonce.

Jean-Jacques Gasly, quelle a été votre première réaction à cette annonce ?

"C'est une excellente nouvelle. Nous sommes très contents de savoir que notre fils va courir pour une équipe française et de surcroit quasiment normande !

Cela a demandé du temps. Il y a eu pas mal de tractations, de négociations. Ce n'était pas tellement l'envie qui manquait mais les contrats de Formule 1, c'est comme les contrats de footballeur, c'est un peu difficile à définir."

Ce matin, avec une voiture AlphaTauri une nouvelle fois instable votre fils a terminé 17ème des qualifications du Grand Prix du Japon. Poursuivre au sein du groupe Red Bull, est-ce que c'était devenu impossible pour Pierre Gasly après neuf années passées dans ce groupe ?

"Alpha Tauri a toujours été la pépinière de Red Bull et à ce titre, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens. Ils ont plutôt des jeunes mécaniciens, des jeunes ingénieurs, des gens qui sont en formation. Et évidemment, il y a quelques difficultés qui arrivent sur la piste à cause de cela.

Alpine ? C'est un autre modèle. D'abord, c'est un constructeur et à ce titre, ils se doivent d'être sur le devant de la grille et ils font tout pour y être. Alpha Tauri assemble des pièces avec un petit budget. Là chez Alpine, on a un budget mieux défini, plus large avec plus de monde autour des voitures.

Et je crois que, en plus de ça, les relations vont être beaucoup plus facilitées, ne serait ce que par l'emploi de la langue française et la langue et la langue anglaise que Pierre maîtrise très bien."

Deux pilotes français, normands, chez Alpine, installée en Normandie, on est sur un symbole fort ?

Deux pilotes normands réunis, un beau symbole. D'abord, ces deux pilotes se connaissent depuis l'enfance. Ils ont commencé leurs tours de roue quasiment ensemble, vers six ans pour Pierre. Et donc c'est une histoire qui continue et je crois que ça va être une belle histoire, en tout cas je l'espère.

Ils ont toujours été présentés comme des rivaux dans les catégories de jeunes. Désormais, les voici coéquipiers. Est-ce que vous n'avez pas peur de petites batailles au sein même de l'écurie Alpine?

"Je ne pense pas, parce que c'était effectivement une rivalité un peu forte du temps du karting, parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils étaient bouillants. Maintenant, vous savez, ils ont plus de cinq ans d'expérience en Formule 1 et ils savent ce que nécessite ce professionnalisme à ce niveau de course.

Il s'agit surtout de courir pour un constructeur, de ramener des points. Pour un constructeur, il s'agit de faire connaître une marque dans le monde entier. Là, il n'est pas question de laisser quelques petites discordes très anciennes maintenant et faire le jeu des concurrents adverses."

