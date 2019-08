Pierre Gasly doit (se) rassurer au Grand Prix de Hongrie de Formule 1

Normandie, France

En deux Grands Prix Pierre Gasly est passé par toutes les émotions. Des commentaires élogieux après sa très bonne prestation en Angleterre. Puis une nouvelle rafale de critiques après la turbulente course en Allemagne. Surtout qu’à son propre abandon, c’est ajouté le tir groupé des pilotes Toro Rosso Kvyat (3e) et Albon (6e), tous deux candidats pour lui chiper son volant chez Red Bull. Le Normand n’aura pas le droit à l’erreur ce week-end en Hongrie, sur un tracé très technique qui ne pardonne pas le moindre écart.

J’aime beaucoup cette piste - Pierre GASLY

Ce circuit du Hungaroring est surnommé le tourniquet. C’est un peu Monaco sans les rails de sécurité en bord de piste. Un tracé technique, sans véritable ligne droite où il est très difficile de doubler. Pourtant Pierre Gasly s’y sent à l’aise : « Budapest est l’une de mes courses préférées. J’aime beaucoup les pistes techniques et étroites, comportant de nombreux virages, ce qui correspond exactement à la configuration du Hungaroring. » détaille le Normand.

C’est un lieu où la qualification est cruciale, sous peine de gravement compromettre la course du lendemain. Le Rouennais devra donc commencer son week-end hongrois en confirmant ses progrès dans cet exercice (5e à Silverstone, 4e à Hockenheim De la pluie pourrait venir corser la séance samedi après-midi. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour Gasly, plutôt agile sur sol humide. Il rappelle d’ailleurs à l’envie qu’en bon Normand il a souvent été confronté à la pluie durant son enfance, sur les circuits de karting. Dimanche dernier il a d’ailleurs eu le mérite de rester en piste au plus fort de la pluie quand beaucoup de pilotes (Leclerc, Bottas, Hamilton, Hulkenberg, Perez….) sont partis à la faute. Mais Gasly a ensuite tout perdu en fin de course lors d’un accrochage survenu… sur le sec !

Deux accidents le même week-end au Grand Prix d'Allemagne. Le second l'a privé de l'arrivée © Maxppp - Sebastian Gollnow

Conforté mais menacé par Helmut Marko

En Allemagne, Gasly a subi une forme de double-peine : son élimination du Grand Prix et la joie collective la famille Red Bull. Certains célébraient la victoire de son coéquipier Verstappen, d’autres le magnifique résultat de Toro Rosso, l’écurie junior, avec le podium de Kvyat et la sixième place d’Albon. De quoi relancer ponctuellement les rumeurs sur son avenir. Helmut Marko, le patron de la filière, l’a rassuré sur le court terme (“Gasly finira la saison avec Red Bull” a-t-il indiqué) tout en le taclant sur son comportement en piste (“Il est trop faible quand il se bat et quand il dépasse"). Puis Marko, ex pilote de F1 et vainqueur des 24 Heures du Mans, a cru bon d’ajouter qu’il avait apprécié les qualités démontrées par Kvyat et Albon en Allemagne. Histoire de rappeler au Normand que des remplaçants sont prêts à jaillir, en 2020 au plus tard…..

L'ombre de la Toro Rosso de Kvyat, dans le rétroviseur de Gasly.... - Clive Mason/Red Bull Content Pool

Ce douzième Grand Prix de la saison, le dernier avant la trêve estivale, doit permettre à Pierre Gasly de retrouver un peu de sérénité avant de partir en vacances. Un bon résultat pourrait aussi éviter à l’encadrement de Red Bull de profiter du recul offert par les congés pour se poser des questions sur la deuxième partie de la saison. Le Normand doit rassurer ses dirigeants sur sa capacité à apporter de précieux points à l’écurie dans la quête de la deuxième place au championnat du monde des constructeurs. La structure autrichienne n’a que 44 points de retard sur Ferrari. Verstappen, solide troisième du championnat, tourne à une moyenne de 15 points par Grands Prix…. soit une cadence trois fois supérieure à celle de Gasly ! Le Normand doit porter sa contribution à un standard plus élevé.

Cette opération ‘reconquête’ doit débuter à Budapest. Là où, l’an dernier, l’ex-champion GP2 avait en partie validé son transfert chez Red Bull lors de l’ultime Grand Prix avant les vacances: « J’ai beaucoup de bons souvenirs de la course de l’année dernière avec Toro Rosso. C’était mon deuxième meilleur résultat de l’année avec une sixième place » a-t-il rappelé avant de s’envoler vers la Hongrie. En espérant s'y offrir un (nouveau) résultat rassurant pour son avenir.

Pierre Gasly encore loin d'avoir assuré sa place dans le stand Red Bull en 2020 © Radio France - Jean-Pierre Blimo

Programme Grand Prix de Hongrie