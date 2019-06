Pierre Gasly en difficulté lors des qualifications du Grand Prix de France de Formule 1

Pierre Gasly seulement neuvième des qualifications du Grand Prix de France de Formule 1. Un résultat décevant avant une course qui s'annonce difficile en raison de la stratégie pneumatique du Normand.

Normandie, France

27 degrés dans l’air, plus de 50 sur la piste : les qualifications du Grand Prix de France se sont disputées dans un climat très chaud ce samedi sur le circuit du Castellet (Var). Mais les nombreux supporters français n’ont pas pu s’enflammer pour Pierre Gasly seulement 9e. Un résultat forcément décevant pour un pilote Red Bull. Le Normand a souffert pour se hisser en Q3 avant de voir les McLaren et une Renault terminer devant lui.

Le film des qualifications

Pierre Gasly s’extrait de la Q1 dans le milieu du peloton. Classé 11e lors d’une séance marquée par une nette amélioration de la piste dans les dernières minutes. Max Verstappen termine 14e à deux dixièmes de son coéquipier. Un constat : les Red Bull commencent ses qualifications engluées dans le peloton.

La Q2 confirme ensuite les difficultés des Red Bull. En particulier pour Gasly qui prend la 10e place avec une avance minime de 0,04 “ sur Albon, le premier éliminé ! Un résultat inquiétant sachant que le Rouennais a disputé cette Q2 en pneus tendres contre des adversaires majoritairement chaussés de gommes mediums. Cette stratégie conservatrice en qualif va créer un handicap pour Gasly demain lors du Grand Prix. Le Normand devra en effet rapidement effectuer son changement de pneus.

La dernière séance de qualification est d’entrée très difficile pour Gasly avec une première tentative conclue à deux secondes de la pôle provisoire (Hamilton). Le Normand est aussi surclassé par les McLaren et la Renault de Ricciardo. La seconde tentative confirme cette hiérarchie : Pierre Gasly se contente d’une neuvième place, avec 0,8” de retard sur l’autre Red Bull. C’est l’une de ses plus mauvaises qualifications de la saison.

Interrogé sur Canal+ Gasly invoque un mauvais choix de réglages sur sa Red Bull. "Nous avons changé des choses mais pas pour aller dans la bonne direction" soupire le Normand. Le Rouennais reconnaît que son Grand Prix national s'annonce difficile : "Oui ça va être compliqué sur la stratégie mais on va se battre pour la course". Gasly sera entouré de pilotes en pneus mediums, donc plus résistants. Il risque donc de revivre un scénario semblable au Grand Prix du Canada, lorsqu'il a perdu plusieurs positions.

Encore un grand écart entre les Red Bull. Huit dixièmes d'avance pour Verstappen lors des qualifications du Grand Prix de France © Maxppp - Hoch ZWEI

Le départ de ce Grand Prix de France sera donné ce dimanche 23 juin à 15h10 sur le circuit du Castellet.