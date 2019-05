Pierre Gasly 6e des qualifications du Grand Prix d'Espagne de Formule 1

Normandie, France

Pierre Gasly s'élancera de la troisième ligne, ce dimanche au départ du Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Une performance logique au regard des capacités de sa Red Bull. Il n'a pas réussit à s'approcher de son coéquipier Max Verstappen mais pour la première fois de la saison il se classe dans le sillage d'une Ferrari (à un dixième de seconde de Charles Leclerc).

Le Normand a d’abord franchi la Q1 sans difficulté avec un seul passage en piste, suffisant pour signer un dixième chrono à 6/10e de son coéquipier Verstappen et avec le même écart d’avance sur le premier éliminé (Hulkenberg). En Q2 Gasly a haussé le rythme avec le sixième temps mais cette fois à 2/10e de l’autre Red Bull, qui s’est toutefois contentée d’une seule tentative en piste.

Q2 CLASSIFICATION: Danny Ric squeezes into the top 10 shootout 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/ivEj09UNHq — Formula 1 (@F1) May 11, 2019

Pour la deuxième fois de la saison Gasly participe donc à la Q3, réservée aux dix meilleurs pilotes des qualifications. Et comme en Chine, il intercale sa Red Bull entre les pilotes des tops-teams et le reste du peloton. Sixième chrono, deux places (et 4/10e) derrière Max Verstappen, qui s’est glissé entre les deux Ferrari (Vettel 3e et Leclerc 5e). “C’est bien” a estimé le Rouennais au micro de Canal +. “On ne s’attendait pas à être aussi proche des Ferrari. On verra en course si on peut aller les chercher”.

Gasly se classe devant Romain Grosjean, l’autre Français du plateau. Ils partiront donc bord à bord un an après leur accrochage dans le premier tour du Grand Prix d’Espagne 2018. En course le Normand devra d’ailleurs surveiller le pilote Haas, très rapide sur ce circuit espagnol bien adapté au châssis américain par rapport aux quatre autre circuits visités dans cette saison 2019. Barcelone propose des enchaînements de courbes rapides qui permettent de bien maintenir les pneus en températures, ce qui devraient remettre les Haas dans le coup.

Sans surprise les Mercedes ont encore survolé les qualifications en s’offrant un nouveau doublé (Bottas devant Hamilton).