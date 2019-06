Formule 1 : Pierre Gasly seulement 11e du Grand Prix de France

Normandie, France

Pierre Gasly en perdition ce dimanche au Grand Prix de France ! Le Normand termine 11e devancé par les Renault, les McLaren et même une Alfa Romeo. Un scénario catastrophe amorcé en qualifications avec l'étonnant choix de prendre le départ du Grand Prix avec des pneus tendres. Pour la deuxième fois d'affilée après le GP du Canada, Gasly se retrouve très loin des standards imposés à un pilote Red Bull.

Le film de la course

Mal qualifié Pierre Gasly va s’élancer depuis la 9e place, de surcroît en pneus tendres. Le patron de Red Bull affirme au micro de Canal + que la seule façon de compenser ce handicap sera de mener une course offensive : “Pierre va devoir gagner rapidement des places. Il est possible qu’il doive faire deux arrêts pour changer de pneus” indique Christian Horner. La température de piste (52 degrés) risque en effet de rapidement détruire les gommes tendres de Gasly, alors que dix-huit pilotes vont partir avec des pneus médiums ou durs. Le Français doit donc s'attendre à une course difficile devant des tribunes colorées par les drapeaux de la France, en particulier la tribune "Pierre Gasly" située dans le spectaculaire virage du Beausset.

Départ : Très bonne impulsion de Gasly qui double Ricciardo (8e sur la grille) et attaque Vettel (7e). Mais sans parvenir à passer la Ferrari. Le Normand est 8e à la fin du premier tour.

Sans surprise le rythme de course de Gasly commence à baisser. Ses pneus tendres se dégradent et il ne parvient pas à rester dans le sillage des McLaren (6e et 7e). Mais il enchaîne les tours en mode résistance pour retarder son changement de gommes. L’enjeu est de taille : sa seule chance de finir dans le top 10 est de parvenir à couvrir ce Grand Prix avec une stratégie à un seul arrêt.

Pierre Gasly va finalement s'arrêter au 18e tour pour repartir en gommes dures. Mais il est immédiatement doublé par Ricciardo dans la ligne droite du mistral. La facilité du dépassement montre que le moteur Renault offre un net avantage par rapport au bloc Honda sur la voiture du Normand. Gasly est à ce moment virtuellement 9e.

Fin de course en chute libre

Confronté à un manque de puissance moteur (il s'en plaint à la radio) Gasly est progressivement distancé par la Renault de l'Australien. Puis il voit successivement Raikkonen et Hulkenberg ressortir devant lui après leurs arrêts aux stands. Le Normand ne parvient pas à suivre le rythme de ces adversaires en gommes médiums neuves, de quoi regretter -encore- la très mauvaise stratégie choisie hier en Q2 . Sauf incident il se dirige donc vers une 11e place dans son Grand Prix national. Alors que Verstappen est 4e intercalé entre les deux Ferrari.

Au 42e tour (sur 53) Pierre Gasly voit des drapeaux bleus agités par les commissaires. Le Normand concède un tour à Lewis Hamilton, intouchable leader depuis le départ. Comme au Canada le pilote normand se retrouve avec un tour de retard..... situation peu habituelle pour une Red Bull ! Il va terminer 11e, ce qui signifie qu'il "égale" son plus mauvais classement de la saison lors du Grand Prix d'Australie.

"Je ne comprend pas" - Pierre GASLY

Interrogé à sa descente de voiture, le Rouennais semble abattu et circonspect : "Comme hier en qualifs ma voiture glissait pendant la course. Pas d'adhérence ! Il faut qu'on comprenne pourquoi nous étions bien aux derniers essais libres (NDLR : 6e à 1/10e de Verstappen) et pourquoi ça ne marche plus depuis ! C'est très décevant surtout ici".

Le Grand Prix de France a -sans surprise- été marqué par un nouveau doublé de Mercedes, avec le succès d'Hamilton devant Bottas. Max Verstappen termine 4e après avoir tenu en respect la Ferrari de Vettel.

Période vraiment difficile pour Pierre Gasly, dépassé pour la deuxième dois d'affilée par des Renault - Mark Thompson - Red Bull content pool

Le neuvième round de la saison aura lieu dès le week-end prochain. Ce sera le Grand Prix d'Autriche, considéré comme la course à domicile pour Red Bull. Donc encore de la pression pour Pierre Gasly, qui aurait plutôt besoin de sérénité dans cette période tourmentée !