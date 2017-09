Pierre Gasly, le néo-pilote de Formule 1, a fait ses classes en karting près de Rouen

Le Rouennais Pierre Gasly, qui débute en Formule 1 ce dimanche en Malaisie, a fait ses premiers tours de piste sur le circuit d'Anneville-Ambourville, près de Rouen. Au club de karting, on se souvient d'un jeune pilote mâture et talentueux.

L'Association sportive karting de Rouen-Seine-Maritime est en émoi, ce dimanche 1er octobre au matin. Pour la première fois, un pilote formé au club s'élance sur un circuit de Formule 1 : Pierre Gasly, 21 ans, au départ du Grand Prix de Malaisie, à Kuala Lumpur.

Le jeune Rouennais a commencé le karting à l'âge de neuf ans, sur le circuit d'Anneville-Ambourville, à l'Ouest de la préfecture seino-maritime. "Il a tout gagné sur ce circuit", se remémore Sylvain Permentier, qui s'occupait de la piste à l'époque. Aujourd'hui restaurateur sur le site, il n'a pas oublié les exploits du petit prodige local.

Je me souviens de cours qu'il démarrait dernier et terminait à la première place. C'était une promenade de santé pour lui. On avait l'impression que ça roulait tout seul."

Pendant cinq ans, de 2005 à 2010, Pierre Gasly épate la galerie sur son kart. Malgré sa jeunesse, il se montre "déjà très professionnel", dit on au club. Claude Walquant, le vice-président, décrit un garçon "très mâture, très exigeant sur tous ses réglages techniques. Même avec les partenaires et la presse, il était très à l'aise."

Le kart, première école de nombreux pilotes. Pierre Gasly a profité du savoir-faire du club rouennais. © Radio France - Esteban Pinel

Le pilote rafle plusieurs titres régionaux, nationaux et même internationaux. Biberonné par une famille passionnée de sport automobile, il persévère et tape dans l'œil de l'écurie Red Bull. Il conduit une monoplace dès 14 ans, et continue de gravir les échelons jusqu'à devenir le troisième pilote de Toro Rosso, l'équipe B, en quelque sorte, de Red Bull.

Le circuit d'Anneville-Ambourville a du défiler de très bons pilotes, comme Esteban Ocon, qui court en Formule 1, ou Loïc Duval, champion d'Endurance. © Radio France - Esteban Pinel

En Malaisie, Gasly réalise son rêve, ce qui n'étonne pas Claude Walquant :

Il était persuadé, dès ses 10 ans, qu'il deviendrait pilote de Formule 1. On avait l'impression que, dans sa tête, c'était écrit d'avance. Il avait cette détermination, dans son regard et sur les circuits. Il était en avance sur son âge."

Au club, tout le monde est unanime pour dire que Gasly "réussira son passage en Formule 1". 15e sur la grille de départ, juste derrière son coéquiper Carlos Sainz mais devant l'autre Français Romain Grosjean, Pierre Gasly peut désormais faire parler son talent et sa fraîcheur au plus haut niveau du sport automobile.