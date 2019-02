Pierre Gasly, nouveau pilote de Formule 1 chez Red Bull, fait escale chez lui, à Bois-Guillaume

Bois-Guillaume, France

Il est venu fêter son anniversaire à la maison, ce jeudi 7 février. Pierre Gasly, nouveau pilote pour l'écurie Red Bull, en Formule 1, a retrouvé, pour deux jours seulement, sa famille et ses amis de Bois-Guillaume, près de Rouen.

A 23 ans, pour sa deuxième saison au plus haut niveau, il arrive donc chez Red Bull - 3e au classement des constructeurs l'an dernier - avec le statut de grand espoir. Il courra aux côtés d'un autre espoir, Max Verstappen, autre pilote de Red Bull. Un changement de dimension qui ne lui laisse que très peu de temps libre.

Depuis la fin de la saison en novembre dernier - il avait terminé 15e au classement général au volant de sa Toro Rosso - il s'est donc offert un peu de vacances .... avant d'attaquer la préparation aux Etats-Unis. Trois semaines, en Californie, pour travailler le physique, et découvrir les spécificités de son nouveau bolide.

Impatient de commencer

La saison des Grand Prix débute le week-end du 17 mars, à Melbourne, en Australie. Pierre Gasly a hâte de courir pour ses nouvelles couleurs. "C'est pour moi un rêve depuis que j'ai commencé le kart", confie le multiple Champion de Normandie en karting, dans les années 2000.

"Forcément, très excité, on connaît Red Bull .... 4 fois Champions du monde. Chaque année ils ont été aux avant-postes donc j'ai vraiment hâte de commencer", raconte Pierre Gasly

Son ambition: monter le plus vite et le plus régulièrement possible sur le podium. Une performance qu'aucun Français n'a réalisé depuis Romain Grosjean en 2015.