Pierre Gasly promet un Grand Prix d'Italie offensif

Le pilote normand Pierre Gasly sait déjà qu’il partira du fond de la grille au Grand Prix d’Italie ce dimanche à Monza. Une situation à la fois inconfortable et, dit-il, “passionnante” pour cette 14e course de la saison de Formule 1. Il devra s'inspirer de la course de ses rivaux au GP de Belgique.

La Formule 1 débarque en Italie, pour l’un de ses rendez-vous phares de la saison. Monza est surnommé le temple de la vitesse. Avec des pointes supérieures à 350 km/h devant des Tifosis, tout de rouge vêtus, qui se transmettent génération après génération une passion dévorante pour Ferrari. « J’aime le circuit, l’un des vrais historiques du calendrier » souligne Pierre Gasly, engagé dans l'autre écurie italienne de la Formule 1. Le Normand, pilote Toro Rosso, est pourtant certain de débuter ce Grand Prix depuis le fond de la grille de départ. Conséquence d’une “pénalité moteur”.

Tout pour la course

Pierre Gasly ne se sent pas franchement concerné par la qualification de ce Grand Prix d’Italie. Son écurie Toro Rosso va lui installer la nouvelle spécification du moteur Honda et cela se traduira par une pénalité de grille. En clair il sera relégué en queue de peloton quel que soit son résultat samedi en qualifications. « Cela signifie qu’avec mes ingénieurs, nous allons pouvoir nous concentrer sur la course » détaille le Rouennais. Un désavantage ? Pas forcément. Plutôt un challenge : « Je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire ce week-end. Ma course pourrait être assez passionnante, parce que je vais chercher à gagner des places en profitant de la puissance du nouveau groupe propulseur Honda ».

Pierre Gasly, 9e en Belgique pour son retour chez Toro Rosso. Mais devancé par Albon (Red Bull - 5e) et Kvyat (Toro Rosso - 7e) © Maxppp - picture alliance Newscom

Monza est un circuit ultra-rapide où il faut savoir capter l’aspiration du pilote qui précède pour gagner des km/h supplémentaires. Un exercice qui plaît au Normand. « C’est vraiment excitant, il y a un rush d’adrénaline. C’est une piste de légende, qui génère souvent d’excellentes courses, avec de bonnes bagarres. J’ai toujours été bon là bas ».

Un test face au Red Bull’s boys

En Italie Pierre Gasly cherchera à s’offrir une course semblable à celle d’Alex Albon au Grand Prix de Belgique. Celui qui l’a remplacé chez Red Bull s’est montré époustouflant dimanche dernier : 17e au départ et 5e à l’arrivée. Performance saluée par Christian Horner, le patron de team estampillé Taureau Rouge. Le Thaïlandais a marqué les esprits, Gasly doit donc répliquer s’il veut entretenir l’espoir de retrouver un volant chez Red Bull en 2020. Surtout que Daniil Kvyat, l’autre pilote Toro Rosso, s’est aussi offert une belle remontée (19e au départ / 7e à l’arrivée). En s’élançant du fond de la grille, Pierre Gasly devra effectivement tenter la course agressive. Pour s’inscrire dans les pas de ses rivaux dans l’impitoyable filière Red Bull.

