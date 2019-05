Pierre Gasly s'offre la meilleur qualification de sa carrière au Grand Prix de Monaco

Normandie, France

Le pilote normand Pierre Gasly a disputé ce samedi les qualifications les plus importantes d'une saison de Formule 1 : celles qui déterminent la grille de départ du Grand Prix de Monaco. Sa cinquième place obtenue sur ce circuit où il est très difficile de doubler est de bonne augure pour la course. Mais il reste sous investigation après avoir gêné Romain Grosjean en fin de Q2.

Le film de la qualification

Sur ce circuit urbain où la confiance est essentielle, Pierre Gasly signe d’entrée un très bon chrono dès sa première sortie en Q1. Le Normand s’installe au deuxième rang provisoire dans le sillage de son coéquipier Max Verstappen (+0,15”) mais devant les Mercedes et les Ferrari. Gasly, immédiatement à l’abri d’une élimination, sera finalement 6e de cette première partie de la qualification, battu par des pilotes qui ont dû ressortir en piste pour valider leur passage en Q2. Une exception de taille : Leclerc, éliminé parce que Ferrari n’a pas jugé utile de le renvoyer sur le circuit pour améliorer son premier chrono !

Sans surprise la Q2 est plus relevée et Gasly se contente du 8e chrono avec deux dixièmes de seconde d’avance sur le 11e (Hulkerberg-Renault). Une performance un peu molle, à 8/10e de son coéquipier Verstappen auteur du meilleur temps. Dans son tour de décélération il a aussi bloqué Romain Grosjean et l’autre Français est furieux en rentrant aux stands ! La direction de course annonce l’ouverture d’une enquête avec menace de sanction contre Gasly….

Q2 CLASSIFICATION: Verstappen on top after setting a new track record 🔥#MonacoGP 🇲🇨 #F1pic.twitter.com/jduPEE7UW1 — Formula 1 (@F1) May 25, 2019

En Q3 le Normand vient se placer entre le groupe de tête (les Mercedes, Vettel et Verstappen) et le reste peloton. Sa première tentative le positionne en cinquième position mais avec un modeste dixième de seconde de retard sur l'unique Ferrari rescapée. Puis à l'exception d'Hamilton, auteur de la pole-position, tous les pilotes ne parviendront pas à améliorer dans leur seconde tentative. Gasly obtient donc le meilleur résultat de sa carrière en qualifications, en profitant certes de la bévue de Ferrari avec Leclerc. Mais en vitesse pure le Normand est au contact d'une Ferrari et à trois dixièmes de son coéquipier. Seules les Mercedes sont (encore) sur une autre planète.

Le départ du Grand Prix de Monaco sera donné ce dimanche à 15h10. La course pourrait se disputer sous la pluie, ce qui risque de corser un peu plus le défi technique sur ce tourniquet où la moindre faute provoque souvent l'abandon, faute de zone de dégagement dans les rues étroites de la Principauté.