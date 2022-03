Formule 1 - Pierre Gasly : la série Drive To Survive sur Netflix "nous a ramené des millions de fans"

C’est l’événement du jour pour les fans de formule 1 : la sortie sur Netflix de la 4e saison de la série “Drive to survive”. Elle va permettre de découvrir les coulisses de la saison 2021 avec des images exclusives tournées dans le paddock par la production américaine. Cette série a considérablement relancé l’intérêt du grand public pour la Formule 1. Pierre Gasly, arrivé en Grand Prix en 2017, a pu l’observer au fil des ans.

Des millions et des millions de nouveaux fans - Pierre GASLY

“C’est une exposition mondiale qui est assez dingue” observe le pilote normand. “Ça nous a ramené des millions et des millions de fans. Je peux le ressentir tous les jours, avec des personnes qui me disent qu’elles ont commencé à regarder la série sur Netflix, ça les a vachement intéressées, et maintenant elles suivent aussi les courses”. Les tournages évoquent peu les aspects techniques de la discipline mais privilégient plutôt les rivalités et les personnalités des pilotes. “C'est une bonne chose de voir qui se cache derrière le casque, voir qu’on n'est pas que des pilotes, mais aussi des humains. Le public peut découvrir un peu plus de nos vies persos” explique le pilote AlphaTauri.

Pierre Gasly a toujours joué le jeu de la transparence avec Netflix, dans des moments de plénitudes comme dans les circonstances douloureuses ou dramatiques. Les tournages durant la saison 2019 l’ont montré en perdition sportive chez Red Bull puis effondré par la mort en course de son camarade de formation Anthoine Hubert. A-t-il hésité à montrer ces blessures durant la caméra ? “Non pas du tout. Je n’ai pas ressenti de gêne à montrer ces moments difficiles, parce que ce sont ces épreuves qui rendent plus fort au long terme” rembobine celui qui a su se relever de cette période noire en obtenant, un an plus tard, sa première victoire en Grand Prix.

En 2019, il a toujours accepté de parler devant les caméras de Netflix de ses difficultés chez Red Bull (ici accident au Grand Prix d'Allemagne) © Maxppp - Sebastian Gollnow

Je ne pense pas qu’on me verra beaucoup dans la nouvelle saison - Pierre GASLY

Le pilote normand attend avec curiosité de découvrir le contenu de cette saison 4. “C’est toujours intéressant de voir ce qu’il y a dans la série. Forcément beaucoup de choses que je connais en étant dans le paddock, mais aussi des choses qui se passent derrière certaines portes que je n’avais pas vues” sourit le pilote de 26 ans. Évidemment il est aussi intrigué de découvrir sa propre image même si, cette année, il pense qu’il n’a pas été un bon client en termes d’émotions. “J’ai connu une très bonne saison 2021 mais trop constante. Il n’y a pas eu de hauts et de bas et ce n’est pas ce que recherche Netflix, qui veut des histoires avec une touche dramatique. Donc je ne pense pas qu'on va me voir énormément comparé aux autres saisons où j'étais clairement mis en avant” analyse Pierre Gasly, bien rompu aux standards hollywoodiens de la plateforme numérique.

Cette saison 4 devrait surtout se concentrer sur l’épique duel Verstappen-Hamilton ainsi que les victoires inattendues d’Esteban Ocon et de Daniel Ricciardo. “Il faudra faire en sorte de gagner des courses en 2022 pour être plus présent dans la saison 5 de l'année prochaine” se souhaite le Normand. Comme tous les pilotes, il attend avec impatience le début de la saison 2022, le 20 mars lors du Grand Prix de Bahreïn.