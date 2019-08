Pierre Gasly se contente de la sixième place au Grand Prix de Hongrie de Formule 1

Départ raté et course difficile pour Pierre Gasly au Grand Prix de Hongrie de Formule 1

Normandie, France

Un nouveau podium de Max Verstappen (2e) très loin devant son coéquipier Pierre Gasly, plombé par un départ raté. Le mauvais scénario s'est répété ce dimanche au Grand Prix de Hongrie. Le Normand termine sixième, derrière une McLaren (Sainz), avec un tour de retard sur son voisin de garage.

Le film de la course

Départ catastrophique de Gasly, dépassé par les deux McLaren avant le premier freinage, puis par Raïkkonen quelques virages plus loin. Il est neuvième à l’issue de la première boucle.

Le Normand ne parvient pas à les repasser sur le tortueux circuit hongrois. Il va donc devoir attendre les passages aux stands de ses adversaires équipés de pneus tendres moins résistants. Mais un impressionnant écart se creuse avec les voitures de tête. Gasly compte déjà 22 secondes de retard sur Verstappen (leader) après sept tours. Puis 30 secondes au dixième tour !

Petite (mauvaise) surprise pour le Normand : ses adversaires en pneus tendres parviennent à conserver leurs gommes jusqu'au 30e tour. Résultat Pierre Gasly passe aux stands quasiment en même temps qu'eux. Mais un soucis sur la voiture de Norris et un meilleur timing sur Raïkkonen permettent à la Red Bull #10 de gagner deux places. Puis le Normand double Hulkenberg. Pierre Gasly est sixième au cap de la mi-course, calé derrière la McLaren de Sainz.

Un tour de retard sur Verstappen....

Bloqué derrière Sainz, Pierre Gasly voit son coéquipier lui prendre un tour dès la cinquantième boucle. Répétition du scénario déjà vécu lors des Grands Prix du Canada, de France et d'Autriche. Ce qui met en lumière la très pénible comparaison avec les performances de Max Verstappen, incontestable vedette de cette première partie de saison.

Après avoir passé toute la seconde partie de la course à une seconde de Sainz, Pierre Gasly franchit la ligne d'arrivée en sixième position. Un résultat fortement décevant pour le Normand qui avait pour objectif d'aller titiller les Ferrari. Mais son mauvais départ à tout ruiné. Autre élément négatif : être devancé par une McLaren quand son coéquipier bataille avec les Mercedes. Verstappen a longtemps mené la course avant de devoir céder face à Lewis Hamilton, doté de pneus plus frais. Sur Twitter Red Bull communique uniquement sur son prodige néerlandais.

C'est l'heure des vacances pour l'ensemble des pilotes de Formule 1. Les dirigeants de Red Bull ont souvent répété ces derniers temps que Pierre Gasly ne sera pas remplacé cette saison. Mais le Normand devra clairement hausser son niveau à la reprise du championnat, le 1er septembre, lors du Grand Prix de Belgique.