Pierre Gasly seulement 14e du Grand Prix de Russie de Formule 1

Normandie, France

Pierre Gasly avait signé des chronos encourageants autant en essais libres qu'en qualification (11e). Mais le Normand n'a pas pu confirmer en course et surtout il a dû céder (non sans résistance) devant Albon et Kvyat, ses adversaires directs dans la filière Red Bull. Il termine 14e et avant-dernier des pilotes classés dans ce Grand Prix de Russie disputé ce dimanche à Sotchi.

Le film de la course

Qualifié en 11e position, Pierre Gasly est renvoyé en fond de grille après l'application de la pénalité de cinq places qui sanctionne le changement de moteur sur sa Toro Rosso. Dès le premier tour le Normand profite de l'accrochage Grosjean-Giovinazzi-Ricciardo pour passer ces trois pilotes et pointer en 12e position.

Gasly conserve cette place pendant vingt tours avant de voir apparaître Alex Albon dans ses rétroviseurs. Il résiste pendant cinq tours devant celui qui l'a remplacé cet été chez Red Bull avant de finalement s'incliner au prix d'un passage dans la partie sale de la piste. Mauvais scénario puisqu'il perd deux places supplémentaires dans la foulée au bénéfice de Kvyat et Sainz qui suivaient en embuscade.

Le double abandon de Vettel et Russell va entraîner une neutralisation de course à une vingtaine de tours du drapeau à damier. Mauvais timing pour le Rouennais qui venait de changer de pneus et regroupement général avec les deux Toro Rosso de Kvyat et Gasly en 12e et 13e positions. Les deux coéquipiers vont se livrer une bataille intense, échangeant leurs positions à deux reprises, mais le Russe va sortir vainqueur du duel en poussant le Normand à un freinage trop tardif. Gasly est même dépassé par Raikkonen dans l'affaire. Il se retrouve 14e et avant-dernier à quinze tours de la fin du Grand Prix.

Il va passer le reste de la course collé au Finlandais sans parvenir à trouver l'ouverture. Pierre Gasly se contente donc de cette place, deux rangs derrière son coéquipier parti de la dernière position. Un résultat décevant dans ce seizième Grand Prix de la saison. Surtout qu'Alex Albon, son rival pour l'attribution du second volant Red Bull, a marqué les esprits en terminant cinquième après être parti des stands. Au micro de Canal + le pilote normand déplore une course difficile avec des problèmes de surchauffe des freins et un manque la vitesse de Honda par rapport à d'autres moteurs.

Ce Grand Prix de Russie a été remporté par Lewis Hamilton devant son coéquipier Bottas. Le clan Mercedes a donc mis un terme à la série de cinq Grands Prix sans victoire.