Normandie, France

L’hiver n’est pas de tout repos pour les pilotes de Formule 1. Pierre Gasly promu fin 2017 dans la discipline reine du sport automobile, enchaîne les déplacements en Angleterre et en Italie pour travailler dans les locaux de Red Bull et sa filiale Toro Rosso, sans négliger sa propre préparation physique qui vient de l’emmener…. en Finlande “je reviens de quelques jours de là-bas” confirme le pilote normand. “c’est un entrainement particulier, chez Red Bull tous nos coachs travaillent pour une société spécialisée dans la préparation physique. Ils sont vraiment spécialisés dans la F1 pour l’optimisation des performances. Le miens était avec Vettel en 2012-2013 quand il était champion du monde “.

Le bénéfice d’une pause avec les proches

Pierre Gasly, qui a disputé cinq Grand-Prix en 2017, voit le printemps arriver après une intersaison très courte. “Je n’ai pris que 10 jours de repos après le dernier Grand-Prix de la saison” dit-il. “Après il fallait commencer à préparer 2018”. Cette première saison en tant que pilote titulaire pourrait avoir une influence décisive sur la suite de sa carrière “si je fini devant ma coéquipier” nuance-t-il, conscient qu’un volant chez Red Bull, l’écurie “star” de la filière, récompensera peut-être le vainqueur du duel qui va l’opposer à son coéquipier Brendon Hartley cette saison chez Toro Rosso.

Pierre Gasly a tenu à accorder une heure à la presse normande © Radio France

En attendant, il est venu respirer l’air de la Normandie le temps d’un court week-end “ça fait du bien. J’aime revenir ici, aller manger en ville et me promener sur les quais. Rouen c’est ma ville, mes racines ! Parfois mes potes me disent “quoi Rouen c’est trop petit ? On ne te vois plus !”. Mais je suis parti pendant 9 mois dans l’année c’est pas facile ! C’est une fierté de porter les couleurs de la Normandie dans le monde mais c’est toujours bien de revenir ici” confie le pilote normand, rapidement reconnu lorsqu’il déambule le long de la Seine. Mais son téléphone sonne rapidement, c’est son coach qui lui rappelle qu’il doit vite se rendre dans une salle de sport de la ville, pour enchaîner avec un entraînement. La réussite en Formule 1 ne permet aucune pause !