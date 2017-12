Corse, France

L’idée trotte dans sa tête depuis quelques années déjà, trois ans pour être précis. Une idée qui va se concrétiser dans les toutes prochaines semaines. A 63 ans, Pierre Griscelli va donc traverser les Alpes d’Est en Ouest. Un périple de trois mois, l’un des plus difficiles d’Europe, qu’il tentera d’accomplir avec deux comparses passionnés et expérimentés. Le départ se fera à la mi-janvier de Slovénie. « Nous ne ferons pas tous les sommets de l’arc alpin. Il nous faudrait 6 mois pour réaliser alors ce parcours. Nous partons de Slovénie, mais notre périple débutera véritablement en Autriche. Nous passerons par la Suisse, l’Italie, pour finir en France, avant de gravir symboliquement le Monte Cintu avec mes amis et les jeunes du collège de Corte de la section montagne ».

Une préparation minutieuse

Les trois montagnards ne laissent aucune place au hasard pour ce défi alpin. « Nous avons beaucoup travaillé sur la topographie pour définir notre parcours. Nous serons sur un tracé où tous les refuges ne seront pas ouverts. Autrement dit, au niveau de la nourriture, nous serons parfois en autonomie totale. Ce que nous redoutons le plus, ce sont les chutes de neige importantes synonymes d’avalanches. Mais nous avons toujours prévus des itinéraires bis pour ne pas rester bloquer de trop en certains endroits ».

Le départ pour cette grande expédition alpine est prévu pour le 15 janvier 2018.

.