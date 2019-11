Pierre Louis Loubet champion du monde des rallyes WRC-2

Corse, France

Pierre Louis Loubet aurait aimé, comme tous les champions, être couronné sur le terrain, en l’occurrence la terre d’Australie où devait se disputer ce prochain week-end la toute dernière épreuve du championnat du monde des rallyes WRC et WRC2. Celle-ci a été annulé par la FIA en raison des graves incendies qui ravagent le pays depuis quelques semaines. Résultat : ce sont les classements de l’après rallye de Catalogne couru il y a une dizaine de jours, qui entérinent les positions et les titres et donc celui du jeune insulaire passé en tête de ce championnat du monde après la Catalogne avec 3 points d’avance sur le polonais Kajetan Kajetanowicz et 16 sur le mexicain Benito Guerra, le seul qui pouvait encore lui contester ce titre de par sa présence en Australie. C’est donc dans sa chambre d’hôtel que Pierre Louis Loubet a appris la nouvelle et a pu laisser éclater sa joie à l’issue d’une saison difficile.Les pilotes du WRC2 doivent courir un maximum de 7 épreuves sur les 14 du championnat du monde, seuls les 6 meilleurs sont comptabilisées. Sur ses 6 rallyes, le Porto-Vecchiais a notamment remporté ceux du Portugal et de Sardaigne. Deux victoires qui l'ont donc porté vers ce titre dont il avait fait son objectif premier.

En remportant le Portugal, Loubet fonce vers le titre © Maxppp - Bradley Collyer

Les premiers mots du tout nouveau champion du monde sur RCFM Copier

Passionné de mécanique et de voitures, adepte et champion de karts, voilà maintenant 5 ans que ce dernier s’est lancé dans la quête d’un titre en rallye. Membre de l’équipe de France FFSA en 2015, il termine 5ème du championnat du monde junior (JWRC) puis s’engage progressivement sur le WRC2. En 2018, il participe à 8 rallyes dont 2 en championnat d’Europe, compétition qu’il découvre. Une expérience précieuse, acquise aux côtés de son fidèle co-pilote Vincent Landais, qui le portera vers ce titre en 2019, sur une Skoda Fabia R5 et au sein de l'écurie auvergnate 2C Compétition.

Loubet / Pays de Galles © Maxppp - Bradley Collyer

Une étape de plus pour le jeune insulaire qui rêve depuis toujours d’intégrer le milieu très fermé des pilotes professionnels et du championnat du monde WRC au sein d’une grande écurie. En attendant, il a de quoi rendre fière son pilote de père, Yves, champion d’Europe des rallyes il y a tout juste 30 ans.