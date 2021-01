Pierre Ragues (Alpine) au rallye Monte-Carlo un mois après sa victoire à Monza

L’appétit vient en mangeant. Célèbre proverbe que Pierre Ragues s’est approprié pour poursuivre sa carrière en rallye. Un mois après sa victoire inattendue à Monza, épreuve de clôture du championnat du monde 2020, le pilote caennais va disputer cette semaine le mythique Monte-Carlo, toujours au volant d’une Alpine engagée en catégorie R-GT.

Le déclic de Monza

“J’avais dans un coin de la tête l’envie de faire un jour le Monte-Carlo mais pas forcément tout de suite, parce qu’il demande beaucoup d’expériences” confie le Normand. “Mais suite au rallye de Monza qui s’est disputé dans des conditions assez semblables au ‘Monte-Carl’, avec de la neige, je me suis dis que je pouvais peut-être me lancer dès maintenant”. Pour parfaire la préparation, Pierre Ragues et son copilote Julien Pesanti sont allés s'entraîner dans le Jura début janvier, histoire d’affiner la délicate conduite d’une propulsion sur des routes enneigées.

Entraînement dans le Jura sur la neige avant de s'aligner au Monte-Carlo - DPPI

Arrivés sur la pointe des pieds dans le monde du WRC début décembre à Monza, l’équipage avait réussi un coup de maître en s'imposant dès sa première participation à un rallye mondial dans la catégorie R-GT. En offrant à Alpine un regain de notoriété dans ce milieu que la marque dieppoise avait fréquenté avec succès dans les années soixante-dix. Le pilote caennais a pu mesurer le capital sympathie envers la marque normande. “C’est fou l’intérêt pour Alpine ! Beaucoup de pilotes, même du WRC, venaient voir la voiture avec des commentaires vraiment sympas” se remémore Pierre Ragues, décidément abonné aux retours d’Alpine dans les différentes compétitions. En 2013 il faisait partie de l'équipage aligné en Endurance… et auteur -déjà- d’un exploit avec un titre européen dès la première année.

Une cohorte d’Alpine au départ de ce Monte-Carlo

Le succès de Pierre Ragues au rallye de Monza, contre des Porsche 997 et autre Abarth 124 (roadster Fiat), n’est pas passé inaperçu…y compris dans la communauté des pilotes ! Quatre autres équipages s’aligneront avec une A110 dans ce 89e Monte-Carlo. Dont certains rallymans chevronnés, rompus à la mythique traversée des Alpes du Sud au mois de janvier. Cette fois il ne s’agit plus d’un retour mais plutôt d’une omniprésente d’Alpine dans la catégorie R-GT. “Ils auront c’est certain l’avantage de l’expérience” analyse Pierre Ragues, en évoquant ses adversaires “C’est un rallye où il faut vraiment connaître le terrain. Savoir anticiper les changements météo. Parfois on roule sur le sec mais la spéciale suivante peut réserver du verglas”. Le Normand, qui se définit toujours comme un pistard avant tout (treize participations aux 24 Heures du Mans), aborde son deuxième rallye mondial sans prétention affichée ni fanfaronnades. Comme lors de son baptême du feu à Monza. On connaît la suite...

Pierre Ragues et son coéquipier Julien Pesanti vont disputer leur deuxième rallye mondial

