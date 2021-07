Pierre Ragues remporte le Rallye de Rome Capitale, deuxième manche de la coupe du Monde

L’Italie lui réussit bien. En décembre dernier, Pierre Ragues remportait la catégorie R-GT dès son premier rallye mondial à Monza. Le pilote caennais a récidivé ce week-end en s’adjugeant le Rallye de Rome Capitale, avec près de 40 secondes un autre Français : le très expérimenté Emmanuel Guigou, également au volant d’une Alpine A110 Rally

De chasseur à chassé

La physionomie du rallye a pris forme dès la deuxième spéciale. Il n’y avait que deux secondes d'écart au départ mais 2’42 à l’arrivée, 19 kilomètres plus loin. En cause : une crevaison avec changement de roue qui a renvoyé le grand favori, Emmanuel Guigou, à bonne distance du Normand. De chasseur, Pierre Ragues est devenu le chassé. Celui qui devait défendre sa position, avec la nécessité de trouver le bon dosage entre l’agressivité et un zeste de retenue. “Dès le moment où nous avons pris la tête des R-GT samedi matin, nous avons adapté notre stratégie” résume le Caennais. “Personnellement cela ne me dérangeait pas, dans la mesure où je préfère être ‘’chassé’’ que ‘’chasseur’’. Il devenait primordial de se montrer clairvoyant et sage, sans prendre de risques inutiles, mais en restant à l’attaque”. Seul hic dans cette délicate gestion : un mauvais choix de pneus samedi après-midi. Et une partie de son avance amputée par l’utilisation de gommes dures alors que les mediums étaient alors la meilleure option. “J’ai adapté mon pilotage et ma stratégie afin de garder la situation sous contrôle jusqu’au bout, même lorsque l’écart commençait à se réduire par moments” rembobine le Normand, qui dispute sa première campagne mondiale en R-GT.

Pierre Ragues, l'un des rares pilotes sur circuit (ici aux 24 Heures du Mans) et sur route en rallye. - DPPI

Pierre Ragues s’impose avec 39,9 secondes d’avances sur Emmanuel Guigou. Un peu aidé certes par le malheur de son adversaire en début de course, mais le Caennais a su ensuite gérer son capital chronométrique. “Nous sommes restés constamment dans les meilleurs chronos (1er ou 2e). J’avoue que terminer en tête avec cette voiture face à des concurrents très expérimentés me procure un indicible sentiment de plénitude” sourit le pilote de 37 ans, qui a débuté sa carrière sur circuit avant de basculer vers des rallyes régionaux en 2014, puis nationaux et mondiaux depuis la fin de l’année dernière. “ Ce fut un rallye extraordinaire, notre quatrième seulement à bord de l’Alpine A110 et je suis très fier de cette nouvelle victoire en R-GT, qui nous rapporte de précieux points en Coupe du Monde”. Les 25 points décrochés en Italie permettent au Normand de grimper à la deuxième place du classement général de la Coupe du Monde, entamée en janvier lors du rallye de Monte-Carlo où Pierre Ragues s’était classé quatrième dans la catégorie.