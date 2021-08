Pierre Ragues : “Un défi nouveau et délicat” avant le rallye d’Ypres (Belgique)

Pierre Ragues poursuit sa découverte des prestigieux rallyes européens pour sa première participation à la Coupe du Monde R-GT. Après sa quatrième place au Monte Carlo puis sa belle victoire au rallye de Rome, direction la Belgique pour le rallye d’Ypres. Le Caennais, toujours au volant d’une Alpine A110 Rally, devra trouver le rythme sur ce parcours technique, à la fois rapide mais étroit et bordé de fossés.

Un nouveau défi

Il faudra avaler quelque 300 km de course, répartis en 20 spéciales souvent piégeuses. “Ypres s’annonce comme un défi totalement nouveau et délicat. Je l’aborde avec une certaine humilité, sachant que j’ai tout à découvrir et apprendre de cet itinéraire” observe le pilote Alpine, joint ce jeudi en train de décrypter les vidéos enregistrées pendant ses reconnaissances. "Il s'agit de tout revoir, tout revérifier virage par virage. L'enjeu est de parfaitement identifier chaque zone de freinage" détaille le pilote Alpine. La météo s'annonce ensoleillée ce qui promet un rallye à haute vitesse sur les routes de campagnes flamandes et wallonnes. "L'Alpine a un rupteur en sixième à 210 km/h. J'irai pas au-dessus. Mais il y aura des virages à passer à 210 ! Il faudra parer aux surprises, par exemple un changement d'adhérence quand un agriculteur passé la veille au soir a mis de la terre sur la route" décrit le Normand, de plus en plus rompu aux "charmes et surprises" des rallyes.

Désormais challenger dans cette Coupe du Monde, derrière l'expérimenté Emmanuel Guigou, Ragues poursuit son apprentissage. "Avec son énorme expérience, sa connaissance du terrain, Manu reste ultra-favori" estime le Caennais, dont la stratégie consistera à rester en embuscade si le scénario italien (crevaison du leader) venait à se répéter en Belgique.

Après le Monte-Carlo et le rallye de Rome : les Ardennes belges pour la 3e manche de la Coupe du Monde - DPPI

Août : le mois Alpine ?

Ce rallye de la Coupe du Monde FIA R-GT 2021 marquera la première course internationale officielle depuis le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, marqué par la victoire d’Esteban Ocon. “Mon rôle d’ambassadeur d’Alpine prend encore une autre dimension après la victoire de l’écurie de F1. Il me tient à cœur d’en être à la hauteur” avoue le Caennais, déjà pilote pour le ‘A fléché’ lors du retour de la marque sur les circuits en 2013.

Petit clin d'œil : ce rallye s'achèvera dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps, là même où la Formule 1 fera sa rentrée le 29 août. Entre-temps, Alpine s'alignera au départ des 24 Heures du Mans (21-22 août). La marque normande n’a jamais été présente sur autant de championnats qu’en cet été 2021.