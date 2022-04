Piscines à Marseille : 800 enfants vont apprendre gratuitement à nager pendant les vacances de Pâques

"On leur apprend d'abord à flotter". Rémy Lambert coordonne ce stage "J'apprends à nager" à la piscine de la Castellane. ET pour lui l'enjeu est de taille : "trop d'enfants ne savent pas nager après 6 ans. Sur les _150 enfants que nous recevons, 90% ne savent pas nager_, et plus de la moitié d'entre eux a peur de l'eau. L'idée c'est, à travers de petits jeux, de leur montrer que l'on flotte naturellement. Le but n'est pas d'en faire des champions de natation, mais de leur apprendre à réagir s'ils tombent dans l'eau. Qu'ils ne paniquent pas, qu'ils sachent comment rejoindre le bord. Et une fois qu'ils savent flotter, on leur apprend la propulsion".

Il faut plusieurs séances de 45 minutes pour que les bambins se sentent totalement à l'aise dans le bassin, mais c'est souvent rapide et facile. Lucas par exemple, a appris en quelques heures : "au début tu as peur, tu crois que tu vas couler. Mais une fois qu'on te montre, tu apprends vite, d'abord avec la frite, ensuite avec une planche. Maintenant je sais faire la brasse, le crawl et même nager sur le dos !"

Pendant ces vacances de Pâques, 5 piscines hébergent gratuitement cette opération, avec la participation de l'agence Nationale du Sport : Busserine, Frais Vallon, Castellane, Pont de Vivaux et Louis Armand.

Pour l'adjoint aux sports de la ville de Marseille, Sébastien Jibrayel, c'est une opération essentielle : "_35% des élèves qui entrent en 6e ne savent pas nager à Marseille_. Dans la deuxième ville de France, au bord de la Méditerranée ce n'est pas acceptable".

Des horaires élargis dans 6 piscines pour le public

Pour conforter l'offre aquatique de Marseille pendant ces vacances de Pâques, la ville a décidé d'ouvrir 6 piscines au public : La Granière, Vallier, Saint-Charles, Bonneveine, La Martine et René Magnac. Les horaires ont été élargis (8H30-18H30) pour permettre au plus grand nombre de venir nager.

Au total 11 piscines seront donc ouvertes pendant ces vacances scolaires, 3 sont fermées pour travaux et vidange (Saint Joseph, la Bombardière, Desautel). Une bonne manière de se préparer aux beaux jours qui arrivent. L'an dernier 168 personnes sont mortes dans des noyades accidentelles en France.