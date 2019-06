Plein succès pour la première édition du premier "Swimrun" des gorges de la Loire

Une épreuve ou les concurrents alternent la course a pied et la nage dans le site magnifique des gorges entre Aurec sur Loire (43) et Saint Victor sur Loire (42)

Saint-Victor sur Loire, Saint-Étienne, France

La catégorie la plus difficile hier totalisait 30 km dont 24km de course a pied en 10 secteurs et 6 km de natation en 9 sections .

C'est sans doute les parties de natation qui auront le plus marqué les organismes © Radio France - Yves Renaud

Ce sont des athlètes roannais qui se sont montrés les plus fort à ce jeu. Benjamin Dupin et Stéphane Angeli terminent le parcours en 3 heures 38 minutes et 45 secondes. Benjamin et Stéphane satisfaits de leur course

Les vainqueurs de l'épreuve de longue distance Copier

Stéphane Angeli et Benjamin Dupin sur la ligne d'arrivée © Radio France - Yves Renaud

Coté féminines la victoire sur la distance la plus longue revient a Eugénie Berrat et Marie Laure Delfour des triathlètes venues tout spécialement d 'Orange pour cette première édition.

Tout sourire les gagnantes de la catégorie féminine longue distance à l'arrivée © Radio France - Yves Renaud

Plein succès en tout cas du coté des participants enchantés de l ambiance et surtout des paysages des gorges

Belle course , dure , mais belle, surtout en binôme Copier

Gagnants ou pas , il y avait des heureux hier sur cette belle course © Radio France - Yves Renaud