Plateau d'exception mais jauge très limitée pour le Grand complet du Haras du Pin

Dernière ligne droite avant le Grand complet au Haras national du Pin, qui se tient au 13 au 16 août. L'épidémie n'a pas entamé le prestige de l'événement : 350 chevaux, 180 cavaliers parmi les meilleurs du monde, avec une dizaine de médaillés olympiques tout de même. Dressage, cross et saut d'obstacle sont au programme de la compétition ornaise. "Nous avons un des plus beaux plateaux que nous ayons jamais eus", pose Guillaume Blanc, le directeur du concours.

1000 spectateurs par jour, réservation en ligne obligatoire

Mais voilà, le Grand complet, qui attire chaque année entre 15 000 et 20 000 spectateurs, sera contraint pour cette 24e édition à cause de l'épidémie : 1000 personnes par jour au maximum. Avec obligation de réserver son billet en ligne au préalable. Guillaume Blanc exhorte les amateurs à vite se manifester.

Il reste encore des billets, pour chacune des journées de compétition, mais il faut se dépêcher. On a entre 400 et 500 ha sur le parcours. Il n'y aura aucun souci sur les distances physiques."

Jeudi 13 et vendredi 14 seront consacrés au dressage (journées gratuites), avant le saut d'obstacle et le cross le week-end, des temps forts traditionnellement plus spectaculaires et prisés du grand public.

En coulisses, le contexte sanitaire oblige aussi à des aménagements. Le protocole est strict et les zones de passages des cavaliers et leur staff seront très encadrées. Le Haras du Pin limite même le nombre d'accompagnateurs à un ou deux par cheval. Au plus fort du concours, il y aura environ 800 personnes au sein du Grand complet, ainsi qu'un millier de spectateurs.

