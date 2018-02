Forts de leur deux victoires ramenées des Hautes-Alpes, les hockeyeurs bordelais espèrent profiter des deux matches disputés mardi et mercredi à Mériadeck pour valider au plus vite leur billet pour le dernier carré.

Dans un monde idéal, l'affaire pourrait être pliée mercredi soir. Mais si bien lancer une série est une chose, la terminer en est une autre. Surtout quand l'adversaire s'appelle Gap, qu'il est le champion sortant et qu'il est venu s'imposer deux fois en Gironde lors de la phase régulière.

Réaction attendue du champion

"Deux grosses victoires sur la route de Gap c'est certain, reconnaît le défenseur Félix Petit, mais c'est loin d'être fini. On se concentre sur mardi pour jouer notre meilleur match et mener 3-0 dans la série." Le Canadien, opéré d'une épaule et de retour après trois mois d'absence, ne croit même pas à un quelconque avantage psychologique. "Ils sont conscients qu'ils jouent du braquet, c'est une bonne équipe qui est déjà venue gagner ici. Ils peuvent perdre la série donc ils vont sentir le danger. Il faudra sortir très fort devant nos partisans."

Un public qui compte bien pousser derrière l'équipe pour éviter de voir, comme l'an dernier, les Rapaces venir priver les Boxers de la finale. "Forcément, on l'a encore un peu en travers de la gorge, avance l'attaquant Matthias Terrier. On sait que ce sera très compliqué, ils ne vont pas venir à la cool, mais il faut qu'on profite d'être à domicile, avec l'ambiance, pour enfoncer le clou. " Une victoire 4-0 permettrait d'éviter de retourner à Gap vendredi, et de bénéficier d'une plage de repos non négligeable pour préparer la demi-finale.

Matthias Terrier, déjà auteur de deux buts dans ce quart de finale. © Radio France - Arnaud Carré

Après une phase régulière en dents de scie achevée sur une sixième place, Bordeaux a en tous cas montré sa capacité à élever son niveau de jeu ert peut s'appuyer sur l'expérience des playoffs 2017. "On se concentre sur nous, on est confiant en nos moyens, avoue Félix Petit, on est très humbles, sereins, calmes, on n'est pas trop excité." Une adrénaline qu'il faudra lâcher sur la glace. Les Boxers ont un travail à finir.