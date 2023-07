Plongée en apnée : le Marseillais Arnaud Jerald bat son propre record du monde

L'apnéiste français Arnaud Jerald a battu son propre record du monde en plongeant à 122 mètres de profondeur en bi-palmes, aux Bahamas dans les Caraïbes. L'athlète, âgé de 27 ans, participait à la compétition d'apnée "Vertical Blue".

ⓘ Publicité

Le Marseillais est descendu pendant 3 minutes et 35 secondes dans le "Trou bleu de Dean", situé aux Bahamas et qui atteint 202 mètres.

Arnaud Jerald est descendu à un mètre de profondeur de plus que le Russe Alexey Molchanov, qui était parvenu à 121 mètres, en mai dernier, aux Philippines. Sur son site internet , on peut lire que quelques mois plus tôt, en août 2022, l'apnéiste marseillais avait exécuté la plongée la plus profonde jamais réalisée en bi-palmes, descendant alors à 120 mètres de profondeur.