Plus d'un millier de triathlètes sur la promenade des Anglais à Nice

Le triathlon de Nice fait son retour sur la promenade des Anglais ce dimanche. Après deux annulations successives en 2015 et 2016, l’événement sportif reprend ses droits. Plus d'un milliers d'athlètes sont attendus pour la course Open (grand public) et élite. Du spectacle en perspective !

Le triathlon Nice Côte d'Azur est de retour sur la promenade des Anglais après deux annulations successives. En 2015, une partie des Alpes-Maritimes ont été touchés par des intempéries dramatiques. Si la course élite a bien eu lieu le samedi 3 octobre, le lendemain l'épreuve grand public a été annulée par la préfecture. En 2016, le triathlon ne s'est pas tenu en raison de la sanctuarisation de la prom' après l'attentat du 14 juillet.

2017 est donc l'année de la renaissance pour l'épreuve organisée par la Fédération française de triathlon. Plus d'un millier de sportif prendront part à la course ce dimanche. Ils étaient 2 000 inscrits lors de la dernière édition, il y a deux ans. "Nous comprenons parfaitement la réticence que l'ont eu certains athlètes à venir s'inscrire après deux années d'annulations consécutives, détaille Philippe Lescure le président de la FFTRI. Néanmoins avec un millier de participants c'est un beau succès. Une nouvelle page du triathlon de Nice est en train de s'écrire."

Les meilleurs triathlètes français présents

Pour cette nouvelle édition, les meilleurs triathlètes français, de retour après la finale des championnats du monde à Rotterdam la semaine passée, seront de la partie à Nice. Le plus en vue sera Vincent Luis qui a remporté l'or sur la manche finale et s'est adjugé une 8e place mondiale. Le Niçois Raphaël Montoya sacré chez les Espoirs courra à domicile.

Informations pratiques