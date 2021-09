Plus de 1.300 coureurs en Ardèche ce week-end pour un semi-marathon

"L'Ardèche run" fait son grand retour. Ce dimanche matin, un peu plus de 1.300 participants s'apprêtent à participer au semi-marathon. Au programme, 22 kilomètres entre Aubenas et Antraigues-sur-Volane.

Des coureurs de toute la France sont en Ardèche ce dimanche 17 septembre. Ils sont peu plus de 1.300 à s'être inscrits au semi-marathon "L'Ardèche run". A partir de 10 heures, ils parcourront près de 22 kilomètres entre Aubenas et Antraigues-sur-Volane. Après trois éditions, on peut dire que l'événement n'a plus à faire sa réputation. "On reste modestes, on n'a quand même pas le statut de grande classique française, sourit Stéphane Tripot. Mais c'est vrai que la notoriété de la course dépasse toutes nos espérances."

Un parcours atypique

La plupart des semi-marathons sont plats mais la mythique ascension du Volcan de Craux est au programme de "L'Ardèche run". Pour l'organisateur, nul doute que les paysages ont quelque chose à voir avec son succès. "C'est magnifique, depuis le pont d'Aubenas, quand on traverse Vals, la vallée de la Volane, après on monte dans les montagnes de Genestelle...", détaille-t-il.

Autre particularité, tout au long du parcours, les locaux sortent de chez eux pour encourager les coureurs, des groupes de musiciens, des festivités attendent aussi les participants à l'arrivée.

Circulation perturbée toute la matinée

Plusieurs voies seront coupées le temps de la course, notamment la RD 578b entre Ucel et Vals-les-Bains de 9h30 à 11h15, la RD 578 entre Vals-les-Bains et Asperjoc de 9h30 à 11h30 et la RD 318 entre Genestelle et Antraïgues de 10h30 à 13h15.

Des déviations sont mises en place pour les voitures, de 9h30 à 10h30 par les RD 254, 443 et 343, 26, 536 et RN 102 via Aizac, St Pierre-de-Colombier, Chirols, Pont-de-Labeaume, Lalevade d’Ardèche et Labégude.

A partir de 10h30, jusqu'à 11h30 par les RD 254, 443 et 243 via Aizac et Juvinas - Moulin Lacoste.