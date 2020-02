Plus de 1000 jeunes judokas à la rencontre de champions de l'Équipe de France de judo à Auxerre

Plus de 1000 jeunes judokas du département et des départements limitrophes ont fait la rencontre de champions de l'Équipe de France de judo mercredi après-midi à Auxerre.

L'esprit était bon enfant hier au complexe sportif René-Yves Aubin à Auxerre. Les « Mercredis de l'Équipe de France de judo » ont fait escale mercredi après-midi dans la capitale icaunaise, la première fois depuis 2012. L'idée de cet événement est de créer une rencontre entre ex-champions ou champions actuels de la discipline avec les jeunes judokas du département.

Pendant trois heures et sous l'animation de Frédéric Lecanu, ex-judoka professionnel et actuel commentateur de son sport à la télévision, les enfants de 53 clubs dont 32 de l'Yonne ont pu serrer la main de leurs idoles et s'entraîner avec eux.

Une démarche pédagogique avant tout

« On partage notre expérience. Ce sont des moments d'échange importants à la fois pour nous et pour eux », explique Mélanie Clément, médaillée de bronze au dernier Grand Slam de Paris. « Voir les étoiles dans leurs yeux, c'est magnifique. » La judokate professionnelle a fait son apparition sur le tatami sous les applaudissements. Elle a ensuite pu montrer au millier d'enfants comment réaliser certaines immobilisations au sol.

Marc Alexandre, Cathy Arnaud, Cécile Nowak et Laurent Crost sont des champions de l'Équipe de France de judo © Radio France - Lucas Archassal

Ces moments privilégiés, Cathy Arnaud, quadruple championne d'Europe en 87, 88, 89 et 90 en a vécus quand elle était petite. « Mon idole quand j'ai commencé, c'était Jean-Luc Rougé, premier français à être devenu champion du monde. Je rêvais de toucher son kimono. » Après avoir été acclamée et approchée par tous les jeunes judokas présents, Cathy Arnaud a le sentiment de porter le kimono qu'elle rêvait de toucher quand elle était petite : « Le plaisir de toucher le kimono du champion, ça se voit. »