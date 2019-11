Plus de 300 équipes inscrites à l'Ekiden, "c'était inespéré" dit le directeur de la course Patrice Soudy

Châteauroux, France

"Convivial, collectif et bienveillant" voilà comment, en quelques mots, Patrice Soudy décrit l'Ekiden 36 qui se déroule ce dimanche à Châteauroux par la 12e fois. Le directeur de l'épreuve, invité ce lundi matin sur France Bleu Berry, s'est réjouit du nombre d'équipes inscrites à 48H du départ.

Plus de 300 équipes

"Il y a 303 équipes" d'ores et déjà inscrites a dit Patrice Soudy. "C'était inespéré quand on sait qu'il y a quinze jours encore on était à 'tout juste' les cent passées". Un chiffre qui reste toutefois en baisse car il y a deux ans, 380 équipes étaient présentes sur la ligne de départ. Parmi les participants "on trouve de tout" explique le directeur de la course : "c'est fait pour ça, c'est fait pour que tout le monde puisse venir s'exprimer quelque soit le niveau".

Un circuit plus difficile

Toutefois, le parcours cette année risque d'être un peu plus difficile que les précédentes éditions. "Cette fois-ci, il faudra remonter la descente de ville" peu après le départ. "Il faut donc partir sereinement et s’échauffer un peu" conseille Patrice Soudy.