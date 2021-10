Plus de 4000 concurrents sont déjà inscrits sur le Nîmes Urbain Trail

Un départ avenue Feuchères. Une arrivée dans les arènes. Le Nîmes Urban Trail se déroule ce dimanche avec comme cadre enchanteur le jardin de la Fontaine, le Bois des Espeisses et la terrasse du musée de la Romanité. Trois distances sont proposées : 30 km, 20 km et 10 km. Il est également possible de participer à une randonnée. Selon les organisateurs, plus de 4000 concurrents sont déjà inscrits ce vendredi soir dont la moitié sur 10 km. Désormais, seules les inscriptions en ligne sont possibles. Elle sont ouvertes jusqu'à ce samedi soir 19 heures.

Au total, près de 300 bénévoles sont mobilisés pour cette course.