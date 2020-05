Plusieurs stars de la F1 au départ des 24 Heures du Mans virtuelles

Plusieurs pilotes de F1 et plusieurs stars du sport automobile prendront le volant d'une voiture lors des 24 Heures du Mans virtuelles, qui se dérouleront les 13 et 14 juin.

C'est un plateau virtuel qui va faire saliver plus d'un fan des réelles 24 Heures du Mans. Parmi les 50 équipages engagées sur l'épreuve (LMP et GT), et dévoilées aujourd'hui par l'ACO (Automobile club de l'Ouest), figurent en effet plusieurs grands noms du sport automobile, notamment deux champions du monde de Formule 1 : Fernando Alonzo et Jason Button.

D'autres pilotes de Formule 1 seront également de la partie : Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly et Antonio Giovinazzi. Ainsi que deux vainqueurs des 500 miles d’Indianapolis : Juan Pablo Montoya et Simon Pagenaud. Sans compter que les constructeurs habituels de l’endurance (Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche et Toyota) présenteront également des équipages composés de pilotes bien connus commeSébastien Buemi, Brendon Hartley, André Lotterer, Neel Jani, Nick Tandy,etc.

Organisées dans l'attente de la véritable course, reportée aux 19 et 20 septembre à cause de l'épidémie de coronavirus, ces 24 Heures du Mans virtuelles se dérouleront sur le simulateur en ligne rFactor 2, dans les conditions réelles (jour et nuit, intempéries, ravitaillement, problèmes techniques, etc.). Chaque équipage doit être composé d'au moins deux pilotes professionnels et de maximum deux spécialiste de l'e-sport.

Le départ sera donné le 13 juin à 15 h et l'épreuve sera retransmise en direct sur internet.