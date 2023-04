Pole dance : avant les championnats de France, Hendaye accueille les premières sélections du Sud-Ouest

Ils espèrent décrocher une place pour les championnats de France de pole dance . Ce 30 avril, une soixantaine de danseuses et danseurs vont participer aux sélections du Sud-Ouest, organisées à Hendaye . Une compétition inédite, qui regroupe la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Les concurrents sont répartis en neuf catégories, classées par sexe et par âge.

"La pole dance, littéralement traduit, ça veut dire 'danse du poteau'", rappelle Gail, gérante de l'association Pole dance Côte basque, chargée par la Fédération française de danse d'organiser la compétition. "On fait des figures et on danse tout en utilisant une barre, de manière à aller plus loin dans les exercices en souplesse, en force."

Et pour la compétition de ce dimanche, "on s'est entraîné trois mois à l'avance", raconte Sophie, membre de Pole dance Côte basque et sur la liste des participants. "On doit créer une chorégraphie, et on concourt sur trois espaces sur la scène : une barre qui reste fixe, une barre qui tourne sur elle-même et au sol. Le but, c'est de créer des mouvements sur une barre, d'enchaîner des acrobaties et de garder de la fluidité dans les passages au sol. On est aussi noté sur le thème, le maquillage ... ", explique la jeune femme, qui pratique la pole dance depuis sept ans. Il faut donc être "souple, musclé, mais aussi fluide dans ses mouvements. Sans oublier le regard vers le public, qui est très important."

Future discipline olympique ?

Hormis le championnat interrégional du Sud-Ouest, la pole dance a aussi de beaux jours devant elle, estime Gail, gérante de l'association Pole dance Côte basque. "Depuis le Covid, ça s'est vraiment développé, parce qu'on a tous eu envie de se reprendre en main pendant tous ces confinements", explique celle qui est aussi capitaine de l'équipe de France 2022. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de "tout faire pour que ce sport soit vraiment reconnu. Il y a des personnes, j'en fais partie, qui sont bénévolement à 300 % là-dedans. On fait des démonstrations en extérieur par exemple, pour montrer que nous ne sommes pas une pratique qu'il faut cacher", insiste Gail, dont l'association compte aujourd'hui "plus de 200 adhérents" et qui espère "qu'un jour, la discipline sera représentée aux Jeux olympiques".

La sélection interrégionale de pole dance du Sud-Ouest se tient aux halles de Gaztelu à Hendaye, de 14h à 20h30 ce dimanche. Le prix du billet d'entrée est de 35 euros. Les championnats de France sont quant à eux prévus le 3 juin , à La Cigale à Paris.