Porte-drapeau de l'équipe de France paralympique, Sandrine Martinet (Orléans) va "profiter de chaque seconde"

Un grand moment en perspective pour Sandrine Martinet : la judoka, licenciée à l'US Orléans, désignée porte-drapeau de l'équipe de France paralympique avec le tennisman nazairien Stéphane Houdet, s'apprête à vivre la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques sous le feu des projecteurs ce mardi à Tokyo (en direct sur France 3 à partir de 13h00).

Profiter de chaque micro-seconde"

Mère de deux enfants, deux fois médaillée d'argent aux Jeux olympiques, à Athènes Pékin en 2008, et médaillée d'or à Rio en 2016, l'athlète malvoyante de 38 ans, licenciée à l'USO, n'en dira pas beaucoup sur ce qu'elle a prévu, avec Stéphane Houdet, pour cette cérémonie, à part ce clin d'œil au gymnase français Samir Aït Saïd, qui était porte-drapeau aux JO en juillet dernier à Tokyo : "on n'est pas très chauds pour le périlleux arrière, je dois vous avoue", explique-t-elle dans un éclat de rire. "On va essayer de trouver quelque chose de sympa et de profiter de chaque micro-seconde de cet instant absolument magique !"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il est important que notre expérience, notre vécu, on puisse le mettre vraiment au service de tous les membres de l'équipe, notamment les plus jeunes qui ce sont les premiers Jeux. On va avoir cette double casquette à la fois de montrer l'exemple et d'être là à leur service pour pouvoir leur apporter ce petit plus, et que du coup, chacun athlète, au moment de rentrer en compétition, se sente en confiance, et sente toute l'équipe et toute la nation derrière lui", ajoute Sandrine Martinet, que nous avions pu joindre avant son départ pour Tokyo, et qui s'apprête à vivre ses cinquièmes et derniers Jeux paralympiques à Tokyo. Elle qui entre en compétition sur les tatamis vendredi prochain, dans une nouvelle catégorie (moins de 48 kilos, et non plus moins de 52 kilos) a déjà annoncé qu'elle ne sera pas là à Paris en 2024.