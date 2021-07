Porte-drapeau JO de Tokyo : Mélina Robert-Michon déçue mais fair-play

À 42 ans, Mélina Robert-Michon cochait pourtant toutes les cases : Vice championne Olympique à Rio en 2016, vice-championne du monde, championne de France à vingt reprises ! et une sixième participation à des JO. L'athlète iséroise ne sera pourtant pas la porte-drapeau de la délégation française aux JO de Tokyo dans trois semaines. La judoka Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd, tous deux en quête d’un premier titre olympique, ont été élus par leurs pairs.

Déçue mais fair-play la championne originaire de Colombe (Isère), a réagi sur Instagram : « Ma motivation est d’autant plus forte de ramener la plus belle des médailles. Je retiendrai de cette belle aventure tous vos nombreux messages et encouragements.»