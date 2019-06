Portrait : à Sevrier, Thomas Paccard, l'élève ingénieur qui se rêve en Homme de fer sur l'Alpsman

Ce week-end se tient la 4e édition de l'Alpsman, le triathlon XXL à Saint-Jorioz au bord du lac d'Annecy et dans les Bauges. Un truc de fou réservé aux cadors de la discipline mais un petit jeune amateur de défi a décidé de se mesurer aux costauds. Thomas Paccard a 21 ans et vit à Sevrier.

Sur la photo, Thomas Paccard pose à côté d'une des cloches du musée Paccard. Elle ressemble à celle qui sera utilisée samedi à Saint-Jorioz, la "cloche du tournant" qu'il faudra agiter avant 17:30 pour avoir le droit de terminer la course par les 1200 mètres de dénivelé jusqu'au sommet du Semnoz et devenir ainsi un "Top Finisher" de l'AlpsMan, le triathlon XXL du lac d'Annecy.

Mais pour en arriver là, il faut d'abord nager 3,8 km, pédaler 180 kilomètres dans le massif des Bauges et parcourir plus de 20 kilomètres autour de Saint-Jorioz. Thomas est élève ingénieur à Strasbourg depuis deux ans, il a voulu se secouer, reprendre les activités sportives sans doute un peu délaissées pour passer les examens. Thomas a bien conscience qu'il a peu de chances d'arriver jusqu'au sommet du Semnoz mais pourquoi pas ? En tout cas il portera les couleurs de l'entreprise familiale dont les employés participent régulièrement à des compétitions sportives. Ce week-end il sera le seul représentant de l'entreprise, parmi les plus jeunes des participants et sans esprit de compétition. Juste pour aller jusqu'au bout de l'effort.