PORTRAIT - Damien Dumusois l'arbitre bourguignon de la finale de Roland Garros

Dimanche 11 juin 2023, Damien Dumusois arbitrait sa 13ème finale de Grand Chelem. Originaire de Montchanin, en Saône-et-Loire, l'arbitre de tennis international a arbitré au moins une fois une finale dans les quatre tournois du Grand Chelem (US Open, Wimbledon, Open d'Australie et Roland Garros). Au lendemain d'une finale historique, où Novak Djokovik est devenu le premier joueur à remporter 23 trophées de Grand Chelem , Damien Dumusois nous livre les secrets d'une finale réussie.

ⓘ Publicité

Lâcher la pression

Bien sûr, la finale de Roland Garros 2023 était historique, mais Damien Dumusois s'est fait un point d'honneur à ne pas le prendre en compte : "il y a toujours un enjeu énorme en finale, surtout les finales du Grand Chelem. Il faut essayer de ne penser ni à un joueur, ni à l'autre, il faut faire le job. Je pense que c'est une pression supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Nous ne sommes qu'arbitres, nous faisons en sorte que tout se passe bien pour ne retenir que le sportif". Mais pas facile de se concentrer sur le côté sportif, quand les joueurs, les médias et même le public vivent avec passion ce type de match. "C'est un spectacle, sourit l'arbitre international, qui dit spectacle, dit spectateurs, dit ambiance, donc il ne faut pas gâcher ça. Encore une fois, ça fait partie du jeu de prendre à partie l'arbitre, avec respect évidemment."

L'expérience : la meilleure alliée pour rester calme

La recette pour rester calme ? Bien préparer son match, toujours se remettre en question, et surtout l'expérience, précise Damien Dumusois : "on dit toujours que l'expérience ne s'achète pas, ça ne sert à rien d'inventer quelque chose de nouveau. Il faut se reposer sur nos bases et s'il se passe quelque chose pendant le match, intervenir de la meilleure des manières possibles."

Même au moment de recevoir le plateau argenté, qui récompense les arbitres des finales de Roland Garros, Damien Dumusois reste dans son rôle : "C'est une sensation de devoir accomplie, explique-t-il, le match se termine, on sert la main des joueurs. La récompense c'est de se dire que le travail a été fait." Le plateau argenté lui, trônera fièrement sur le bureau de l'arbitre, jusqu'au prochain qu'il remportera.